Президент Чехии Павел: «Справедливый» мир Зеленского является иллюзией

Сообщения о скорых обысках в домах американцев, которые, по информации The New York Times, сотрудничают с российскими изданиями, прокомментировала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в Telegram-канале. Она подчеркнула, что ожидает от ОБСЕ «гневную отповедь американским властям за откат от демократии».