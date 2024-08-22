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Так называемого справедливого мира, о котором говорит украинский президент Владимир Зеленский, достичь вряд ли удастся. Он является скорее иллюзией.
Такое мнение высказал президент Чехии Петр Павел в беседе с изданием Novinky. Он отметил, что реальность будет отличаться от той, какую мыслит себе глава киевского режима. По мнению Павела, Россия сохранит за собой контроль над рядом освобождённых территорий, и Киеву придётся с этим смириться.
После событий в Курской области президент Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто «без разбору наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре». По словам российского лидера, очевидно, что такими действиями украинские власти пытались улучшить свои позиции на переговорах, но достигнут они прямо противоположного результата.
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