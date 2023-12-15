Российская ПВО отражает атаку ВСУ над Курском

Фото: iStock/vladj55
В небе над Курском работает система противовоздушной обороны. Об этом заявил глава Курской областью Роман Старовойт, призвав местных жителей сохранять спокойствие.
«В небе над Курском работает ПВО. Прошу сохранять спокойствие!» - написал Старовойт в своем Telegram-канале.Ранее артиллеристы ВСУ обстреляли два приграничных населённых пункта в Глушковском районе Курской области. Под удар попали посёлок Тёткино и село Попово-Лежачи. Старовойт уточнил, что среди населения в результате атаки никто не пострадал. Повреждены линии электропередачи, поэтому оба населённых пункта временно остались без света. Аварийные бригады уже выехали на место и приступят к ремонтно-восстановительным работам, как только это станет безопасным.
Не умея добиться каких-либо успехов на поле боя, киевские власти всё чаще прибегают к террористическим методам, обстреливая или атакуя с помощью беспилотников мирные города и объекты на территории России.
Читайте также:
БПЛА ВСУ попытались атаковать воинские части в Алабино и Подольске
Cобянин: В районе Наро-Фоминска силы ПВО сбили беспилотник
Под Наро-Фоминском сбит второй беспилотник, сообщил Собянин
Элина Позднякова