Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ БПЛА ВСУ попытались атаковать воинские части в Алабино и Подольске

БПЛА ВСУ попытались атаковать воинские части в Алабино и Подольске

14 декабря 2023, 17:48
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

В ночь на 14 декабря украинская сторона предприняла попытку атаковать подмосковные воинские части в Алабино и Подольске. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, первый вражеский дрон, летевший в сторону Алабино, был сбит системой ПВО в трёх километрах от населённого пункта в 3:30 утра. Через час там сбили еще один беспилотник ВСУ.

Уже ближе к пяти утра украинский дрон попытался атаковать воинскую часть в Подольске. В результате этого никто не пострадал.


Также издание называет ещё одной из вероятных целей украинской атаки Володарскую нефтебазу в Раменском районе Подмосковья. Минувшей ночью оттуда эвакуировали всех сотрудников.

Напомним, ранее в Минобороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 9 беспилотных летательных аппарата ВСУ над территорией Московской и Калужской областей.

Читайте также:

Cобянин: В районе Наро-Фоминска силы ПВО сбили беспилотник

Под Наро-Фоминском сбит второй беспилотник, сообщил Собянин

Минобороны: Войска РФ уничтожили цеха по сборке и ремонту украинских БПЛА
#алабино
#беспилотник
#дрон
#всу
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Киеве, Хмельницкой и Житомирской областях прогремело несколько взрывов
14 декабря 2023, 18:15

Фото: iStock/FelixRenaud

В Киеве, Житомирской и Хмельницкой областях прогремело сразу несколько мощных взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Страна», со ссылкой на ОВА.
По данным ОВА, взрывы зафиксированы в Староконстантиновский ОТГ в Хмельницкой области, где расположен аэродром, также прозвучали взрывы в Житомирской области.

Ранее в ОВА заявили, что Киевскую область атаковали ракетами «Кинжалы». При этом информация о повреждениях или пострадавших при атаке на регион не приводится. Спикер Воздушных сил Игнат заявил, что не станет сообщать о последствиях прилетов ракет. Пусть враг сам делает выводы куда он попал или не попал. Не будем кормить его информацией, заявил он.

Также сообщалось, что серия мощных взрывов прогремела в Киеве.По словам очевидцев, один из них произошел со стороны аэропорта Жуляны. По информации Telegram-канала «Военная хроника», предположительно, баллистические ракеты могли попасть в пусковые и радар подсвета и наведения американского ЗРК MIM-104 «Patriot».

Читайте также:

Российские «Кинжалы» нанесли удар по аэродрому в Хмельницкой области

В Киеве прогремел взрыв со стороны аэропорта Жуляны

БПЛА ВСУ попытались атаковать воинские части в Алабино и Подольске
 
#аэродром
#взрывы
#регион
#telegram
#информация
#ракеты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Киевская область атакована ракетами «Кинжал»
Киевская ОВА заявила об атаке ракет «Кинжал» на область
14 декабря 2023, 18:02

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Киевскую область атаковали ракетами. Об этом сообщили в областной военной администрации, передает украинское издание страна «Страна».
При этом информация о повреждениях или пострадавших при атаке на регион не приводится. При этом спикер Воздушных сил Игнат заявил, что не станет сообщать о последствиях прилетов ракет.

«Пусть враг сам делает выводы куда он попал или не попал. Не будем кормить его информацией», - заявил Игнат.

Ранее сообщалось, что серия мощных взрывов прогремела в Киеве.По словам очевидцев, один из них произошел со стороны аэропорта Жуляны. По информации Telegram-канала «Военная хроника», предположительно, баллистические ракеты могли попасть в пусковые и радар подсвета и наведения американского ЗРК MIM-104 «Patriot».

Читайте также:

БПЛА ВСУ попытались атаковать воинские части в Алабино и Подольске

Командир ВСУ оценил превосходство российской армии

Путин предсказал итоги СВО
#алабино
#бпла
#регион
#telegram
#всу
#ракеты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские «Кинжалы» нанесли удар по аэродрому в Хмельницкой области
14 декабря 2023, 17:54

Фото: istockphoto/vadimrysev

В районе аэродрома Константинов в Хмельницкой области Украины прозвучали несколько взрывов. Предполагается, что атака была произведена с использованием гиперзвуковых ракет «Кинжал».
Украинские источники подтверждают взрывы в регионе в результате воздушных ударов. Издание «Военное обозрение» сообщает, что на аэродроме Староконстантинов размещались военные самолеты Су-24М, способные нести крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP, а также некоторое количество МиГ-29 и Су-27.

Отмечается, что воздушная тревога была объявлена уже после попадания по одному из объектов. Объем и характер разрушений не уточняются. Украинские источники утверждают, что пуск ракеты был произведен с территории Липецкой области. Официальных комментариев от министерства обороны РФ пока не поступало.

Читайте также:

В Киеве прогремел взрыв со стороны аэропорта Жуляны

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

В Харьковской области прогремели взрывы
#самолёты
#военные
#взрывы
#тревога
#ракеты
#рф
#воздушная тревога
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Киеве прогремел взрыв со стороны аэропорта Жуляны
В Киеве прогремела серия мощных взрывов
14 декабря 2023, 17:00

Фото: iStock/Leonid Ikan

Серия мощных взрывов прогремела в Киеве. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
«В Киеве были слышны взрывы», - говорится в Telegram-канале издания.

Также сообщается о взрывах в Староконстантинове Хмельницкой и в Житомирской областях. При этом Воздушные силы Украины призывают жителей Ровно и Луцка оставаться в укрытиях.

По информации Telegram-канала «Военная хроника», предположительно, баллистические ракеты могли попасть в пусковые и радар подсвета и наведения американского ЗРК MIM-104 «Patriot».

Напомним, мэр столицы Сергея Собянина заявил, что силы ПВО в ночь на 14 декабря сбили два БПЛА в Наро-Фоминском городском округе.

Читайте также:

Российские «Грады» ночью уничтожили позиции ВСУ под Красным Лиманом

«Общественное»: Взрыв прогремел в подконтрольной Киеву Снигирёвке

Воздушная тревога объявлена в трёх областях Украины
#взрывы
#ракеты
#ночь
#бпла
#мэр
#тревога
#всу
#пво
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин раскрыл, когда настанет мир
Путин: мир будет возможен, когда Россия достигнет своих целей СВО
14 декабря 2023, 16:19

Фото: сайт Кремля

Мир будет возможным тогда, когда Россия достигнет всех поставленных целей специальной военной операции. Об этом заявил Владимир Путин, подводя итоги года.
«Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей», — заявил президент, подчеркнув, что пока цели не меняются, это денацификация Украины, демилитаризация, вопрос о ее нейтральном статусе.

 Президент коснулся и темы демилитаризации Украины. По его словам, Украина почти ничего не производит, а только получает вооружение от стран-союзниц «на халяву», однако это когда-то может закончиться.

 Глава государства уточнил, что за время контрнаступления ВСУ российскими силами было ликвидировано 747 танков и порядка 2 тыс. бронированных машин противника. Вот это и есть демилитаризация, заключил президент.

Читайте также:

Путин призвал главу Генштаба не спешить выдавливать ВСУ из Крынок

Путин предсказал итоги СВО

Путин раскрыл число военных, находящихся в зоне СВО
#президент
#украина
#вооружение
#мир
#всу
#владимир путин
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин призвал главу Генштаба не спешить выдавливать ВСУ из Крынок
14 декабря 2023, 16:02

Фото: сайт Кремля

Российские военные получили указание не выдавливать украинские подразделения из района села Крынки на левой стороне реки Днепр. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции.
«Я какое-то время назад сказал НГШ (начальнику Генштаба Валерию Герасимову - ред.): «Не спешите их оттуда выдавливать». Прямо скажу, нам выгодно, чтобы они туда подавали бездумно дальше личный состав», - сказал Путин, подводя итоги года.

Он с сожалением отметил, что так проявляется логика вооруженной борьбы. ВСУ продолжают подвозить туда все новые сил, что является трагедией для Украины, уверен глава государства.

 Путин пояснил, что элитные штурмовые отряды украинской армии попали в районе Крынок в «огневой мешок». Потери их исчисляются десятками убитых, при этом у ВС РФ там только санитарные потери. По словам президента, атаки ВСУ в районе Крынок продолжаются из политических соображений, при этом сами украинские военные считают это «билетов в один конец», заключил российский лидер.

Читайте также:

Путин предсказал итоги СВО

Путин раскрыл число военных, находящихся в зоне СВО

Путин озвучил продолжительность линии фронта спецоперации
#военные
#итоги
#лидер
#всу
#вс рф
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Командир ВСУ оценил превосходство российской армии
Командир ВСУ: ВС РФ превосходят ВСУ в количестве FPV-дронов
14 декабря 2023, 15:39

Фото: iStock/vadimrysev

ВС России значительно превосходят ВСУ по количеству FPV-беспилотников в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил украинский командир, чьи слова приводит Newsweek.
Он отметил, что украинские военные могут запустить один беспилотник в ключевых боевых точках на востоке и юге Украины, а Россия тем временем способна осуществлять запуск до семи дронов. 

Также командир ВСУ подчеркнул, что российские беспилотники могут проникнуть в воздушное пространство Украины и обнаруживать там любые необходимые цели. А украинская сторона может запускать дроны только при наличии уже готовой, конкретной цели.  

Читайте также:

Депутат Рады Безуглая назвала реальное число солдат ВСУ на фронте

Путин раскрыл число военных, находящихся в зоне СВО

На Западе забеспокоились, что российская армия дойдёт до Польши
#всу
#вс рф
#спецоперация
#беспилотник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин предсказал итоги СВО
Путин о СВО: Победа будет за нами
14 декабря 2023, 15:38

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что РФ одержит победу в СВО. Об этом он сообщил в рамках подведения итогов года.
«Победа будет за нами», - отметил Путин.
Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию. По словам Путина, в настоящий момент у Украины иссякают ресурсы. Он уверен, это связано с отсутствием денег, идеологии и собственного оборонного производства страны.
 
 Отметим, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.

В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.

Читайте также: 

Путину задал вопрос его «нейродвойник»

Путин рассказал, кто отказался от Нагорного Карабаха

Путин прокомментировал рост цен на отечественные автомобили
#россия
#победа
#рост
#конференция
#прямая линия
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ установили «зубы дракона» на границе с Россией и Белоруссией
«Страна.ua»: ВСУ устанавливают «зубы дракона» на границе с Россией и Белоруссией
14 декабря 2023, 14:40

Фото: iStock/Nzpn

ВСУ устанавливают защитные линии в Черниговской области на границе с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на командующего Операцией объединённых сил Сергея Наева.
Отмечается, что вблизи границы устанавливаются две защитные линии с так называемыми «зубами дракона» и другими защитными сооружениями. 

По словам Наева, при возникновении угрозы, дополнительные силы ВСУ прибудут на эти защитные линии для обороны.

Напомним, что «зубами дракона» называют бетонные противотанковые пирамиды, которые погружают в землю рядами в определённом порядке. 

Ранее сообщалось, что на всей территории Украины в четверг была объявлена воздушная тревога. 

Читайте также:

Последние новости СВО: где усложнилась ситуация для ВСУ, где атакуют ВС РФ

Путин озвучил продолжительность линии фронта спецоперации

Путин раскрыл число военных, находящихся в зоне СВО
#спецоперация
#украина
#россия
#белоруссия
#граница
#воздушная всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф