БПЛА ВСУ попытались атаковать воинские части в Алабино и Подольске

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В ночь на 14 декабря украинская сторона предприняла попытку атаковать подмосковные воинские части в Алабино и Подольске. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, первый вражеский дрон, летевший в сторону Алабино, был сбит системой ПВО в трёх километрах от населённого пункта в 3:30 утра. Через час там сбили еще один беспилотник ВСУ.
Уже ближе к пяти утра украинский дрон попытался атаковать воинскую часть в Подольске. В результате этого никто не пострадал.
Также издание называет ещё одной из вероятных целей украинской атаки Володарскую нефтебазу в Раменском районе Подмосковья. Минувшей ночью оттуда эвакуировали всех сотрудников.
Напомним, ранее в Минобороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 9 беспилотных летательных аппарата ВСУ над территорией Московской и Калужской областей.
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Уже ближе к пяти утра украинский дрон попытался атаковать воинскую часть в Подольске. В результате этого никто не пострадал.
Напомним, ранее в Минобороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 9 беспилотных летательных аппарата ВСУ над территорией Московской и Калужской областей.
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Элина Позднякова