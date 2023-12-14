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Под Наро-Фоминском сбит второй беспилотник, сообщил Собянин

14 декабря 2023, 05:34
Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Подмосковье сбит ещё один беспилотник. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.

«Выявлена и пресечена силами ПВО ещё одна попытка пролёта беспилотника к Москве (в Наро-Фоминском городском округе)», — говорится в публикации.

Предварительно, пострадавших и разрушений после падения обломков БПЛА нет, добавил Собянин.

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#бпла
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#подмосковье
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В Екатеринбурге в подземном паркинге сгорел Range Rover
E1: В Екатеринбурге в подземном паркинге сгорел Range Rover
14 декабря 2023, 05:44

Фото: iStock/yagmradam

В Екатеринбурге загорелся автомобиль марки Range Rover в подземном паркинге на улице Куйбышева. Об этом пишет E1.RU.
По словам очевидцев, водитель сжёг свою машину сам.

По информации издания, на место происшествия прибыли двадцать спасателей, а также несколько машин спецтехники. Отмечается, что возгорание удалось потушить быстро, жителей не эвакуировали.

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#автомобилисты
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Cобянин: В районе Наро-Фоминска силы ПВО сбили беспилотник
14 декабря 2023, 03:54

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Силы ПВО в ночь на 14 декабря сбили БПЛА в Наро-Фоминском городском округе. По словам мэра столицы Сергея Собянина, беспилотник направлялся к Москве. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
«Сегодня ночью силами ПВО в Наро-Фоминском городском округе отражена атака БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — говорится в публикации.

Отмечается, что предыдущую попытку атаки на Москву ВС Украины предпринимали 29 ноября, когда российскими силами ПВО беспилотник противника был сбит над Подольском.

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В центре Санкт-Петербурга ликвидировали открытое горение на складе — МЧС
14 декабря 2023, 03:37

Фото: Фотобанк Московской области

В центре Санкт-Петербурга произошёл пожар в складском помещении, в настоящее время открытое горение ликвидировано. Об этом МЧС России сообщает в Телеграм-канале.
«В Санкт-Петербурге сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение», — говорится в публикации.

Отмечается, что возгорание произошло на Садовой улице в Центральном районе города.

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#мчс
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В Дагестане автомобилисты перекрыли дороги из-за отключения электричества
В Махачкале автомобилисты перекрыли дороги из-за отключения электроэнергии
14 декабря 2023, 02:43

Фото: Минэнерго МО

Жители северной части Махачкалы заблокировали дорогу из-за длительного отключения электричества, сообщает Telegram-канал администрации города.
Информация появилась в сети, свидетельствуя о нескольких днях без света в домах жителей. Это также привело к выходу из строя обогревательных систем. Представители мэрии и компаний, обеспечивающих энергетические ресурсы, прибыли на место для взаимодействия с местным населением.

По данным администрации Махачкалы, жители разъехались по своим домам после встречи с представителями власти.

Ранее поступила информация о затоплении нескольких улиц в Махачкале и Каспийске вследствие ливней в Дагестане. Особенно сильно пострадал Редукторный район Махачкалы, где в настоящее время ведутся работы по восстановлению дорожного покрытия.

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«Учительница года» занялась сексом с 12-летним школьником
В США «учительница года» занялась сексом с 12-летним школьником
14 декабря 2023, 02:20

В американском штате Калифорния начался суд над учительницей Жаклин Ма, занявшейся сексом с одним мальчиком и пытавшейся совратить второго. Об этом пишет The San Diego Union-Tribune.
Отмечается, что в 2022 году женщину признали одним из пяти «Учителей года» в округе. В марте она была арестована после того, как в полицию обратился отец двенадцатилетнего школьника.

Следствие утверждает, что Ма имела сексуальные отношения с ребёнком на протяжении нескольких месяцев. Она также отправляла мальчику фотографии сексуального характера и того же требовала в ответ. В ходе расследование стало известно о наличии второй жертвы — 11-летнего ученика, который тоже получал от учительницы интимные сообщения.

Изначально Жаклин Ма  грозили 29 лет тюремного заключения, но после выяснения фактов о втором мальчике обвинения ужесточили. Теперь её признают виновной по несколько статьям, включая хранение детской порнографии и изнасилование несовершеннолетнего, поэтому женщине грозит пожизненное заключение.

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#школьник
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В Нижнем Новгороде директора кафе задержали за избиение девушки
МВД: В Нижнем Новгороде директора кафе задержали за избиение девушки
14 декабря 2023, 02:05

Фото: iStock/YakobchukOlena

В Нижнем Новгороде полиция задержала директора кафе, ударившего посетительницу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Происшествие случилось в кафе на улице Пискунова. В полицию сообщили, что мужчина в кафе нанёс 27-летней девушке несколько травм.

Подозреваемым оказался гендиректор заведения, где всё произошло. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью.

«Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — уточнили в МВД.

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Е1.ru: Пропавшая под Екатеринбургом многодетная мать позвонила родным из подвала
14 декабря 2023, 01:56

Фото: iStock/Dzurag

Под Екатеринбургом 31-летняя многодетная мать из Верхней Пышмы, пропавшая больше недели назад, вышла на связь с родными. По информации Е1.ru, женщина заявила об опасности.
В публикации говорится, что женщина позвонила сестре и сказала, что находится в каком-то подвале и чувствует сильную головную боль.

«Говорю: «Где ты находишься?», а она: «Я не знаю, доехала на трамвае до конечного кольца, меня разбудил контролер, я вышла на остановке, мне стало плохо. Я очнулась в каком-то подвале». На каком кольце она вышла и что с ней случилось, мы не знаем», — цитирует издание слова жительницы Урала.

Уточняется, что многодетная мать 4 декабря отвела сына в школу в районе Уралмаш, после чего домой так и не вернулась.

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#мать
#екатеринбург
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Задержанный в Норвегии «бразилец» признался, что он россиянин
Задержанный в Норвегии «бразилец» признался, что он россиянин Михаил Макушин
13 декабря 2023, 23:51

Фото: iStock/Freja Solberg

Исследователь из Университета Тромсё, которого в Норвегии обвиняют в шпионаже, назвался гражданином РФ, 45-летним Михаилом Микушиным. Ранее он представлялся бразильцем Хосе Ассис Джаммария, пишет VG со ссылкой на юриста полицейской службы безопасности Норвегии (PST) Никласа Хафсмоу.
В ноябре 2022 года в Норвегии задержали гражданина Бразилии по подозрению в работе на российскую разведку. Уже тогда у PST появились подозрения, что на самом деле мужчина является россиянином и работает под прикрытием. На фоне этого они отправили запрос в российское посольство, но ответа так и не получили.

После признания задержанного, PST направило в посольство России новое обращение.

«Теперь мы с нетерпением ждем, укажет ли посольство, что Микушин тот, за кого себя выдает», — цитирует издание слова Хафсмоу.

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#нападение
#мужчина
#посольство
#россия
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В Уфе девушка готовила вооруженное нападение на школу
Суд вынес приговор юной уфимке, готовившей вооруженное нападение на школу
13 декабря 2023, 22:50

Фото: iStock/David Ramos

В Уфе 18-летнюю девушку приговорили к 5,5 годам исправительной колонии за публичное оправдание терроризма. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash, со ссылкой на региональное УФСБ.
Нездоровая активность девушки в соцсетях привлекла внимание сотрудников УФСБ. Выяснилось, что она состояла в опасных группах и восхищенно комментировала темы массовых убийств в российских школах.

Уточняется, что девушка закончила девять классов, а после никуда не поступила. Она держала обиду на своих одноклассников и в своем дневнике описывала план нападения на школу с огнестрельным оружием. Вся информация была изъята при обыске её квартиры. Теперь за оправдание терроризма ближайшие 5,5 лет она проведет в воспитательной колонии.

Напомним, что в четверг, 7 декабря, восьмиклассница устроила стрельбу в брянской школе. Она принесла в собой охотничье ружьё отца, спрятанное в тубусе. В результате она застрелила свою одноклассницу, ранила пятерых подростков и покончила с собой.

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