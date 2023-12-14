Под Наро-Фоминском сбит второй беспилотник, сообщил Собянин

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Подмосковье сбит ещё один беспилотник. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
«Выявлена и пресечена силами ПВО ещё одна попытка пролёта беспилотника к Москве (в Наро-Фоминском городском округе)», — говорится в публикации.
Предварительно, пострадавших и разрушений после падения обломков БПЛА нет, добавил Собянин.
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