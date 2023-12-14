Cобянин: В районе Наро-Фоминска силы ПВО сбили беспилотник

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Силы ПВО в ночь на 14 декабря сбили БПЛА в Наро-Фоминском городском округе. По словам мэра столицы Сергея Собянина, беспилотник направлялся к Москве. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
«Сегодня ночью силами ПВО в Наро-Фоминском городском округе отражена атака БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — говорится в публикации.
Отмечается, что предыдущую попытку атаки на Москву ВС Украины предпринимали 29 ноября, когда российскими силами ПВО беспилотник противника был сбит над Подольском.
Читайте также:
Минобороны заявило о сбитой над Белгородской областью ракете «Точка-У»
Минобороны: Войска РФ уничтожили цеха по сборке и ремонту украинских БПЛА
«Общественное»: Взрыв прогремел в подконтрольной Киеву Снигирёвке
Диана Аванесян