Надеждин подал иск в Верховный суд из-за решения ЦИК

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Политик Борис Надеждин подал иск в Верховный суд РФ из-за отказа ЦИК регистрировать его кандидатом в президенты. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что юристы штаба Надеждина подали иск об оспаривании отказа Верховного суда в регистрации политика кандидатом в президенты России.
Судебное заседание по данному вопросу состоится 21 февраля.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова предложила Борису Надеждину создать собственную политическую партию после голосования ЦИК.
Напомним, что кандидатуру Надеждина не допустили до участия в выборах президента России, поскольку в сданных его штабом подписях было найдено недопустимое количество брака.
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Судебное заседание по данному вопросу состоится 21 февраля.
Напомним, что кандидатуру Надеждина не допустили до участия в выборах президента России, поскольку в сданных его штабом подписях было найдено недопустимое количество брака.
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Анастасия Чинкова