«Пойдем в Верховный суд»: Надеждин назвал ожидаемым отказ в регистрации на выборах

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Выдвиженец на выборах президента России от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин заявил, что обжалует в Верховном суде РФ отказ ЦИК в его регистрации.
«Элла Александровна(Памфилова), надеюсь, что справку по возражениям мы получим, как положено по конституции. И дальше, когда мы её получим, получим решение, мы, конечно, пойдем в Верховный суд», — заявил политик в ходе заседания Центризбиркома.Напомним, ЦИК отказала Борису Надеждину в регистрации на выборы президента в 2024 году. В подписях, собранных кандидатом, обнаружили много брака, а также 11 голосов от мертвых людей. Из-за этого, количества подписей, которые не забраковала комиссия, не хватило для участия в выборах.
Напомним, президентские выборы в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта. При этом, жители 29 регионов Российской Федерации смогут принять участие в голосовании дистанционно.
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