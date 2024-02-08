Надеждин верит правосудию, а Госдума не верит Надеждину: недопуск на выборы и пятая колонна

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Борис Надеждин получил отказ от ЦИК в регистрации в качестве кандидата на выборах президента России. Он заявил, что намерен обжаловать российские законы и действия комиссии. Почему в Госдуме Надеждину пророчат конец политической карьеры и как он связан с «пятой колонной», расскажет редакция «Радио 1».
ЦИК отказал Надеждину в регистрации
Представителю партии «Гражданская инициатива» Борису Надеждину отказано в регистрации кандидатом на выборы президента. Избирательная комиссия приняла решение единогласно, сославшись на то, что 9 147 подписей признаны недействительными.
«Ну я действую исключительно исходя из законов России. У меня есть 10 дней на подготовку иска, но я постараюсь быстрее, чего тянуть.Через один-два дня напишем иск и подадим в Верховный суд», - заявил Надеждин.На вопрос о том, как он оценивает шансы на то, что решение суда будет принято в его пользу, Надеждин повторил, что действует в рамках законодательства.
«Я действую по законам России. Вот действия избиркома я обжалую в Верховном суде. Я надеюсь на российское правосудие», - подчеркнул Надеждин.Он также добавил, что намерен обжаловать не только сам отказ ЦИК, но и законы, на основании которых можно отказать кандидату в президенты.
«Будем обжаловать сами законы, по которым можно придраться к любой подписи», - заключил Надеждин.
Надеждин – «пятая колонна»Общественный и политический деятель, депутат Госдумы VI созыва Роман Худяков заявил, что политическая карьера Бориса Надеждина давно закончилась и он должен отправиться на огород.
«Надеждина я сам хорошо знаю, и могу с уверенностью сказать, что ЦИК принял правильное решение, потому что та команда, которая собирала подписи, и те замечания, которые сделала комиссия по поводу подписанных листов, я уверен на 100%, что это правда, поэтому ЦИК вынес грамотное, справедливое решение. Надеждину нужно просто смириться с тем, что его политическая карьера давно закончилась, и я думаю, что как пенсионер, он должен ходить у себя на даче и работать – вот его судьба, а не лезть в политику и кричать, что ЦИК что-то неправильно посчитал, неправильно посмотрел»,- заявил Худяков.
На вопрос о том, могли ли содействовать в сборе подписей за Надеждина иноагенты, депутат ответил, что не может этого исключать.
«Я не удивлюсь, пятая колонна у нас не дремлет, поэтому естественно им выгодно, чтобы Надеждин был зарегистрирован как кандидат в президенты. Это может быть правда», - подчеркнул политик.
Он также рассказал о том, на что могла бы быть направлена президентская кампания Надеждина, если бы ЦИК допустил его до выборов.
«Если бы он был зарегистрирован в качестве кандидата в президенты, вся его президентская программа была бы направлена на дружбу с Европой, НАТО и Америкой. А нам это сейчас в этих условиях не нужно. Нам надо освобождать наши, исконно русские земли, освобождать братский народ на Украине от фашистов и нелюдей», - заявил Худяков.
Депутат добавил, что тогда, когда Украина будет полностью освобождена, Россия сможет сесть за стол переговоров с Европой и Америкой.
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