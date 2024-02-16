ЦИК планирует составить протокол на Надеждина

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
ЦИК может составить административный протокол на политика Бориса Надеждина из-за невозврата денег пожертвовавшим на его кампанию. Об этом в ходе заседания комиссии заявил её зампред Николай Булаев.
Он отметил, что 8 февраля в 12:49, когда принималось решение о регистрации Надеждина кандидатом в президенты, на его избирательном счету числился 1 миллион 345 тысяч 771 рубль. Однако уже в 13:34 на нём осталось всего пять тысяч рублей.
По словам Булаева, Надеждин, вероятно, снял эти деньги. При этом в течение 10 дней не вернул их пожертвовавшим.
В результате, отметил запред ЦИК, рассматривается вопрос о составлении административного протокола в отношении Надеждина.
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По словам Булаева, Надеждин, вероятно, снял эти деньги. При этом в течение 10 дней не вернул их пожертвовавшим.
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Анастасия Чинкова