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ЦИК планирует составить протокол на Надеждина

Булаев: на Надеждина могут составить протокол из-за невозврата пожертвований
16 февраля 2024, 12:25
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

ЦИК может составить административный протокол на политика Бориса Надеждина из-за невозврата денег пожертвовавшим на его кампанию. Об этом в ходе заседания комиссии заявил её зампред Николай Булаев.
Он отметил, что 8 февраля в 12:49, когда принималось решение о регистрации Надеждина кандидатом в президенты, на его избирательном счету числился 1 миллион 345 тысяч 771 рубль. Однако уже в 13:34 на нём осталось всего пять тысяч рублей.

По словам Булаева, Надеждин, вероятно, снял эти деньги. При этом в течение 10 дней не вернул их пожертвовавшим.


В результате, отметил запред ЦИК, рассматривается вопрос о составлении административного протокола в отношении Надеждина.

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Три страны заблокировали закупку снарядов Киеву вне ЕС
Politico: Франция, Греция и Кипр блокировали закупку снарядов Киеву вне ЕС
16 февраля 2024, 13:14

Фото: iStock/makaule

Франция блокировала закупку боеприпасов для Украины на мировых рынках вне ЕС. Ее поддержали Греция и Кипр. Об этом пишет Politico со ссылкой на собственные источники.
По мнению Парижа, заказы должны получать европейские производители оружия для оправдания наращивания производства. При этом большинство стран ЕС считают необходимым разрешить использовать деньги блока для покупки снарядов, произведенных вне ЕС.

«Сделав немедленную поддержку Украины вторичной по отношению к цели создания военной промышленности ЕС, Франция подвергает себя обвинениям в бессердечии», - говорится в статье.

Ранее французские источники утверждали, что Париж не будет против закупок вооружения вне ЕС, если европейские страны не смогут передать Украине обещанный миллион боеприпасов к марту. А этого, как уже официально заявили в руководстве ЕС, не произойдет.

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Украина закупит у Турции новейшие истребители
Посол Украины в Турции Боднар: Киев закупит у Анкары новейшие истребители KAAN
16 февраля 2024, 12:48

Фото: iStock/yucelyilmaz

Украина собирается купить у Турции новейшие истребители пятого поколения KAAN. Об этом в эфире телеканала CNN TÜRK заявил украинский посол в Анкаре Василий Боднар.
Он подчеркнул, что Киев не только осуществит покупку истребителей, но и будет активно использовать их. Он добавил, что в стране уже знают, где они будут работать.

Боднар отметил, что Украина участвует в разработке двигателей для таких истребителей. Причём, тендер был выигран ещё до начала спецоперации.

Напомним, что турецкие истребители прошли испытания в марте прошлого года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что они поднимутся в воздух до конца прошлого года.

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#поставки
#самолёты
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Лукашенко: Белорусская оппозиция мечтает присоединить к РБ западные территории России
Лукашенко: Белорусская оппозиция мечтает присоединить к РБ западные земли России
16 февраля 2024, 12:33

Фото: сайт Кремля

Белорусская оппозиция страстно мечтает о поражении России в конфликте с Украиной. Оппозиционеры уже ведут в Европе переговоры о присоединении к Белоруссии западных российских территорий в случае такого исхода.
Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, выступая на общем собрании Белкоопсоюза. Конечно, все на Западе также очень хотят, чтобы Россия потерпела неудачу в СВО, и белорусские оппозиционеры, которых Лукашенко назвал «беглыми», в первую очередь. Правда, сейчас тон комментариев несколько изменился: вместо того, чтобы нанести России «стратегическое поражение», на Западе уже не против хотя бы «не допустить победы Путина».

Белорусский лидер привёл цитату переговоров «беглых» с отдельными западными чиновниками: «Польша имеет право на западные земли Беларуси. А в случае поражения России Беларусь будет прирастать за счет западных земель России».

«Это значит, что нам прирежут что-то от Смоленской, Брянской, может быть, Псковской областей. А западную Беларусь (раньше, как вы знаете, граница доходила до Минска) мы должны будем отдать Польше? Кто из вас может с этим согласиться? Если кто-то и может, я — нет!», — сказал Александр Лукашенко.

В заключение своей мысли президент Белоруссии отметил, что мечты «беглых» и Запада о переделе земель, равно как и о неудаче России в ходе СВО, так и останутся мечтами.

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В Белый дом вернётся главный архитектор антироссийских санкций
Axios: архитектор антироссийских санкций Сингх вернётся на работу в Белый дом
16 февраля 2024, 11:58

Фото: iStock/lucky-photographer

Бывший заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх, который является главным создателем антироссийских санкций, вернётся на работу в Белый дом спустя два года. Об этом сообщает издание Axios.
Уточняется, что Сингх займёт свою прежнюю должность.

Эксперты полагают, что решение вернуть политика в Белый дом связано с намерением президента Джо Байдена провести финансирование Украины без одобрения Конгресса.

Ранее американский журналист Такер Карлсон не поддержал предложение сенатора Линдси Грэма предоставить кредит Украине. Он убеждён, что США потеряют большие деньши, поскольку Киев не вернёт долг.

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#сша
#белый дом
#санкции
#россия
#политика
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Египет приступил к возведению стены на границе с сектором Газа
NYT: Египет строит стену на границе с городом Рафах на юге сектора Газа
16 февраля 2024, 11:44

Фото: iStock/Diy13

Египет приступил к строительству стены на границе с городом Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщает The New York Times.
Отмечается, что ранее при конфликтах на границе Египта власти реагировали иначе. Сейчас они приняли решение укреплять границу, вместо того, чтобы открыть её и дать палестинцам убежище, как это делалось при предшествующих ближневосточных конфликтах.

Предположительно сообщается, что египетские власти приступили к строительству стены после того, как Израиль принял решение провести операцию в Рафахе. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху убеждён, что этот город станет «последним оплотом ХАМАС».

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#египет
#сектор газа
#израиль
#строительство
#оборона
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Байдена попросили пройти тест и доказать способность управлять страной
Конгрессмен Джексон попросил Байдена сдать тест на когнитивные способности
16 февраля 2024, 11:34

Фото: kremlin

Президента США Джо Байдена попросили пройти когнитивный тест, чтобы доказать, что он способен управлять страной. Об этом сообщил бывший врач Белого дома, член Палаты представителей Ронни Джексон.
Как подчёркивает издание Forbes, конгрессмен потребовал у прессы настойчиво требовать прохождения теста президентом в рамках своего медосмотра. Джексон отметил, что Байден, который утверждает, что способен управлять страной, должен доказать это с помощью объективных показателей тестирования.

Конгрессмен также напомнил, что предыдущий президент США Дональд Трамп сам инициировал прохождение когнитивного теста и успешно сдал его.

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#джозеф байден
#тестирование
#президент
#власть
#сша
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В НАТО назвали учения Steadfast Defender подготовкой к конфликту с Россией
FT: в НАТО назвали учения Steadfast Defender подготовкой к конфликту с РФ
16 февраля 2024, 11:02

Фото: iStock/Sinenkiy

Крупнейшие за последние десятилетия учения НАТО Steadfast Defender-2024, которые проходят с февраля по май, проводятся для подготовки альянса к конфликту с Россией. Об этом пишет британская газета Financial Times, ссылаясь на главу военного комитета альянса адмирала Роба Бауэра.
«Бауэр заявил, что эти учения посвящены подготовке к конфликту с Россией», - говорится в статье.

Ранее Кристофер Каволи, который является главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе, дал старт на следующей неделе крупнейших за последние 10 лет учений альянса Steadfast Defender-2024.

Заместитель главы МИД Александр Грушко считает, что учения такого масштаба, как Steadfast Defender-2024, которые проводит НАТО, только увеличивают риски военных инцидентов, но эти провокационные демонстрации силы Россию не запугают.

В учениях будут задействованы около 90 тысяч военнослужащих. Маневры продлятся несколько месяцев. Грушко отметил, что подобные мероприятия такого масштаба сильно увеличивают риск военных инцидентов, а также ещё больше дестабилизируют ситуацию в сфере безопасности.

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#учения
#мид
#мероприятия
#нато
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Считали невозможным. Запад потрясён темпами роста ВПК России
Запад обеспокоен темпами роста военной промышленности России
16 февраля 2024, 10:38

Фото: istockphoto/RomanBabakin

Страны НАТО удивлены и обеспокоены быстрым ростом мощностей России в области военного производства. В свою очередь, европейская оборонная промышленность двигается медленными темпами.
Испанская газета El Pais отмечает, что российские предприятия военно-промышленного комплекса наращивают производство такими темпами, которые многие западные политики считали невозможными. Как полагают обозреватели издания, отношения России и Запада при самом оптимистичном сценарии останутся неизменными и уж точно не улучшатся. В этом случае положение НАТО не из приятных.

В случае прихода к власти в США Дональда Трампа, учитывая его выпады в сторону партнёров по Североатлантическому альянсу, будущее самого блока находится под большим вопросом. В западных странах пытаются объяснить своим гражданам необходимость наращивания военных расходов, чтобы не допустить превосходства России. Однако многие простые люди отказываются видеть в РФ врага. Недавний опрос в Великобритании показал, что около 70% британцев хотели бы видеть Путина лидером своей страны.

«Мы живём сейчас действительно в очень опасные времена», — прокомментировал ситуацию в НАТО и на Западе в целом офицер британской разведки.

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#сша
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#предприятия
#отношения
#нато
#рф
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Reuters: «Угроза национальной безопасности» США не является ядерным оружием
16 февраля 2024, 10:00

Фото: istockphoto/3DSculptor

«Угроза национальной безопасности» США, о которой предупредила конгрессменов американская разведка, не является ядерным оружием в космосе. По мнению экспертов, речь может идти об устройстве, требующем для своей работы атомной энергии, а не о ядерной боеголовке.
Аналитики информационного агентства Reuters не исключают, что такие системы могут быть использованы Россией для подавления спутников. К таким устройствам могут относиться глушители сигналов, оружие, способное «ослепить» сенсоры и датчики изображения, или, что видится наиболее вероятным, генераторы электромагнитного импульса (ЭМИ). Такой аппарат способен вывести из строя всю электронную «начинку» спутников в пределах определённой фиксированной области орбиты.

Исполнительный директор адвокатской группы Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл полагает, что разработка Россией системы радиоэлектронной борьбы для подавления спутников, работающей от атомного источника энергии, более вероятна, чем замысел Москвы создать космическое оружие, несущее ядерную боеголовку.

Бывший сотрудник разведки США высказался в том смысле, что возможность полагаться на спутники в случае конфронтации является большим преимуществом, но также чревата и серьёзной уязвимостью.

«Русские думают, что мы слепы, если у нас нет доступа к нашим спутникам, и, вероятно, это правда», — сказал он.

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#сша
#оружие
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#ядерное оружие
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