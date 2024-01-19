«Надо быть готовыми»: В НАТО рассказали, когда начнётся война с Россией

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Североатлантический альянс должен быть готов к войне с Россией, которая может начаться в ближайшие 20 лет, с таким заявлением выступил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр, его цитирует The Telegraph.
«Мы должны понимать, что наше мирное существование, не является само собой разумеющимся. И именно поэтому мы должны подготовиться к конфликту с Россией. Нам нужно быть готовыми по всему», — продекламировал Бауэр.
По его мнению, НАТО необходимо организовать структурированную систему, которая будет обучать будущих военнослужащих, вне зависимости от того, произойдёт конфликт или нет.
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