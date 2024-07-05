«Надо действовать»: Орбан поделился фото из Кремля и послал миру четкий сигнал

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Фото из Кремля выложил венгерский премьер Виктор Орбан с подписью о том, что ради достижения мира «надо действовать». На снимке Орбан и президент России Владимир Путин пожимают руки и улыбаются.
Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии прилетел в столицу для обсуждения ситуации по Украине. Перед этим политик беседовал с главой киевского режима Владимиром Зеленским, предлагая ему подумать о прекращении огня, однако предложение Киев отверг.
Вместе с тем Орбан говорил, что его страна не будет посредником в российско-украинских переговорах от имени Евросоюза.
Также, по словам Орбана, он не поддерживает ни Украину, ни Россию, а хочет лишь достичь мира.
Читайте также:
Травмы, кишечные инфекции и глисты: Где и как купаться, чтобы остаться здоровым
В ВСУ признали продвижение российских войск под Торецком
Пенсионерка написала краской слово «ГУР» на Красной площади
Вместе с тем Орбан говорил, что его страна не будет посредником в российско-украинских переговорах от имени Евросоюза.
Также, по словам Орбана, он не поддерживает ни Украину, ни Россию, а хочет лишь достичь мира.
Читайте также:
Травмы, кишечные инфекции и глисты: Где и как купаться, чтобы остаться здоровым
В ВСУ признали продвижение российских войск под Торецком
Пенсионерка написала краской слово «ГУР» на Красной площади
Никита Кротов