Пенсионерка написала краской слово «ГУР» на Красной площади

Фото: istockphoto / Aleksandr Guskov
Пожилая москвичка написала краской аббревиатуру ГУР (Главное управление разведки Украины. — Прим. ред.) на Лобном месте на Красной площади, сообщили в Mash.
Это уче третий случай появления данной надписи.
Ранее, 29 июня, в Москве на Манежной площади 57-летний житель Тульской области оставил на памятнике Георгию Жукову надпись в виде аббревиатуры. Он рассказал, что стал жертвой украинских мошенников, которые обманом заставили его взять кредиты на 500 тысяч рублей и после этого осквернить памятник.
А в начале месяца за совершение аналогичного преступления были задержаны две медсестры.
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«По предварительной информации, женщина могла совершить это под влиянием мошенников с Украины. У неё был с собой телефон, на который она записывала, как пишет буквы, и баллончик с краской», — говорится в сообщении.
Ранее, 29 июня, в Москве на Манежной площади 57-летний житель Тульской области оставил на памятнике Георгию Жукову надпись в виде аббревиатуры. Он рассказал, что стал жертвой украинских мошенников, которые обманом заставили его взять кредиты на 500 тысяч рублей и после этого осквернить памятник.
А в начале месяца за совершение аналогичного преступления были задержаны две медсестры.
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Мира Полтева