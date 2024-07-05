Травмы, кишечные инфекции и глисты: Где и как купаться, чтобы остаться здоровым

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На дворе стоит дикая жара, а потому на выходных очень сложно отделаться от желания доехать до ближайшей речки и вдоволь накупаться. Однако не стоит забывать об опасностях, которые таят в себе открытые водоёмы.
Где и как принимать водные процедуры, чтобы не навредить своему здоровью «Радио 1» рассказали эксперты Химкинской областной больницы.
По словам медработников, необходимо тщательно выбирать оборудованные водоёмы, надевать резиновую обувь перед заходом в воду, строго соблюдать правила гигиены, а также ни в коем случае не глотать воду из рек и озёр.
Опасность может таиться не только в открытых водоёмах, но и в аквапарках, напомнили специалисты.
Медики подчеркнули, что правила, которые необходимо соблюдать в аквапарках, бассейнах и спа аналогичны тем, которых стоит придерживаться при купании в открытых водоёмах. Разве что в данном случае резиновая обувь выступая как защита не от травм, а от грибка. Также не стоит забывать и о мерах гигиены - они помогут защититься от инфекционных заболеваний.
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«В открытых водоёмах есть риск получения травм и повреждений кожных покровов, заражения кишечными инфекциями и гельминтозом», — предупредили врачи.
По словам медработников, необходимо тщательно выбирать оборудованные водоёмы, надевать резиновую обувь перед заходом в воду, строго соблюдать правила гигиены, а также ни в коем случае не глотать воду из рек и озёр.
Опасность может таиться не только в открытых водоёмах, но и в аквапарках, напомнили специалисты.
«Выбирайте качественную услугу, не пытайтесь сэкономить. Если в заведении соблюдаются все правила и нормы, риски минимальны», — уточнили собеседники «Радио 1».
Медики подчеркнули, что правила, которые необходимо соблюдать в аквапарках, бассейнах и спа аналогичны тем, которых стоит придерживаться при купании в открытых водоёмах. Разве что в данном случае резиновая обувь выступая как защита не от травм, а от грибка. Также не стоит забывать и о мерах гигиены - они помогут защититься от инфекционных заболеваний.
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Евгения Парфентьева