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Российские войска сумели заметно продвинуться под Дзержинском (украинское название Торецк) в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенат Игорь Романенко.
В интервью NV он отметил, что подразделения Вооружённых сил РФ сумели использовать «ротационный вопрос». Так или иначе, российские подразделения сумели значительно продвинуться на Торецком направлении и подошли непосредственно к городу. Бои теперь ведутся уже на его окраинах, признал украинский военачальник.
Также, по словам Романенко, украинским военным приходится отступать в Часовом Яре под массированными ударами российской артиллерии. Это во многом происходит из-за недоукомплектованности и недостаточной подготовленности подразделений. В целом, отметил генерал ВСУ, интенсивность боёв повышается, а части ВС РФ продвигаются на различных участках линии боевого соприкосновения, включая районы Купянска и Угледара.
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Александр Бойцов