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C российским лидером Владимиром Путиным необходимо договориться. Об этом заявил кандидат в президенты Польши от «Конфедерации» Славомир Менцен.
Его процитировал портал Onet.
Говоря о скандале в Белом доме, кандидат на пост главы польского государства подверг критике Владимира Зеленского. По мнению Менцена, Зеленский усложняет приближение мира на Украине своими невыполнимыми условиями.
В начале недели Телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что Штаты приостанавливают военную помощь Украине, пока Дональд Трамп не увидит, что Киев демонстрирует готовность к мирным переговорам. В Белом доме подтвердили изданию Washington Post, что администрация Трампа приняла такое решение.
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«Необходимо как-то договориться с Путиным, чтобы прекратить этот конфликт», — приводит сетевое издание слова политика.
Говоря о скандале в Белом доме, кандидат на пост главы польского государства подверг критике Владимира Зеленского. По мнению Менцена, Зеленский усложняет приближение мира на Украине своими невыполнимыми условиями.
В начале недели Телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что Штаты приостанавливают военную помощь Украине, пока Дональд Трамп не увидит, что Киев демонстрирует готовность к мирным переговорам. В Белом доме подтвердили изданию Washington Post, что администрация Трампа приняла такое решение.
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Александр Бойцов