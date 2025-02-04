Посол России в Польше рассказал о реакции Варшавы на «Орешник»

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В Польше сделали вид, что не поняли последствий появления у России ракеты «Орешник». Об этом заявил посол России в Польше Сергей Андреев, передает РИА Новости.
По словам посла, после информации о применении «Орешника» польские власти «сделали вид, что не поняли, о каком оружии идет речь, или же не обратили внимание». Однако Андреев утверждает, что в Польше хорошо осознают силу российского оружия.
Напомним, 21 ноября 2024 года российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.
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Напомним, 21 ноября 2024 года российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.
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Екатерина Коршунова