Mash: Летевшие из Египта туристы-россияне застряли в Польше без еды и воды

Фото: istockphoto/Dushlik
Туристы-россияне, летевшие из Египта, застряли в Польше без воды и еды. Как уточняет Telegram-канал Mash, самолет рейсом Шарм-эль-Шейх — Калининград экстренно приземлился в Познани на фоне сильного снегопада в авиагавани «Храброво».
Польша разрешила экстренно посадить борт, но уже свыше десяти часов не заправляет его и не разрешает взлететь.
На борту самолета находятся 236 человек, с учетом беременных женщин и детей. Вода заканчивается, а еды нет вовсе, пользоваться туалетом людям не разрешается.
Вместе с тем в Калининграде ожидают вылета туристы, у которых запланирован рейс в Египет.
Ранее сообщалось о влетевшей в платформу электричке в Московской области.
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На борту самолета находятся 236 человек, с учетом беременных женщин и детей. Вода заканчивается, а еды нет вовсе, пользоваться туалетом людям не разрешается.
Вместе с тем в Калининграде ожидают вылета туристы, у которых запланирован рейс в Египет.
Ранее сообщалось о влетевшей в платформу электричке в Московской области.
Читайте также:
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Никита Кротов