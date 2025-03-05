«Подтирают фотографии»: Захарова об удалении — компромата западными политиками

Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Западные политики начали удалять и подчищать совместные фотографии с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом рассказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Наблюдаю с умилением, как мировые деятели подтирают свои фотографии с Зеленским. Сначала три года прятались от [главы МИД России] Сергея Лаврова и фотографировались втихаря, бегая от российской делегации, а теперь пытаются избавиться от этого фото-компромата», — написала она в своём телеграм-канале.
Российский дипломат также вспомнила о стихотворении-пародии русского религиозного мыслителя Владимира Соловьева «Горизонты вертикальные…», сравнив западных политиков с «мандрагорами имманентными», которые «зашуршали в камышах».
Ранее президент Аргентины Хавьер Милей удалил из социальных сетей все совместные фотографии с Зеленским и никак это не прокомментировал.
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Александр Бойцов