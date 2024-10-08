В Раде сказали, когда Киеву разрешать наносить удары по России

Запад может разрешить Украине бить дальнобойными ракетами по территории России после выборов в США. Такое заявление сделал 8 октября депутат Верховной рады Егор Чернев.
«Решение может быть принято и отсрочено после выборов в Соединенных Штатах», — цитирует заместителя главы комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки РБК Украина.
Украинский депутат считает, что страны Запада возможно уже приняли положительное решение касательно атаке по России, но пока не анонсируют, чтобы не предупреждать российскую армию.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров уже заявил, что в случае разрешения быть по России, ответные меры вступят в силу сразу же. От подобного решения предостерег НАТО и президент России Владимир Путин, заявив, что на Западе должны понимать «с чем они играют».
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Украинский депутат считает, что страны Запада возможно уже приняли положительное решение касательно атаке по России, но пока не анонсируют, чтобы не предупреждать российскую армию.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров уже заявил, что в случае разрешения быть по России, ответные меры вступят в силу сразу же. От подобного решения предостерег НАТО и президент России Владимир Путин, заявив, что на Западе должны понимать «с чем они играют».
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Лия Мурадьян