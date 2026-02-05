«Надо создавать заново»: В России не исключили заключения нового ДСНВ с США

05 февраля 2026, 12:57

Аналитик Коновалов: Не исключено, что США обновят ДСНВ с РФ

Фото: iStock/ronniechua

Заключение нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений после окончания срока действия прежнего соглашения могло бы обеспечить международную безопасность. Такое мнение выразил военный эксперт Иван Коновалов.





Напомним, по истечению суток 5 февраля завершится действие ДСНВ между Россией и США. По словам военного эксперта, заключение нового договора могло бы стать достаточно серьезной базовой платформой для создания новой системы мировой безопасности. Сейчас же она разрушена, добавил эксперт.





«Все нужно создавать заново. Этот договор, конечно, был бы полезен. Я думаю, что этот вопрос там (в США. — Ред.) рассматривается», — подчеркнул Коновалов в разговоре с «Газетой.Ru».

«Американцы хотят нарастить свой ядерный потенциал, поскольку они нам в этом проигрывают. Наши возможности намного, особенно в плане доставки, выше, чем у них. Поэтому американцы не пошли на продление этого договора», — пояснил сенатор.