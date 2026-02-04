Путин и Си Цзиньпин поговорят по видеосвязи

04 февраля 2026, 12:49

Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: Kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в среду проведут переговоры по видеосвязи. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.





Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь отметил, что Пекин рассчитывает на конструктивный отклик Вашингтона на предложение Москвы. Оно касается дальнейшей судьбы Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).





«Во второй половине дня (по пекинскому времени — прим. ред.) 4 февраля председатель КНР Си Цзиньпин проведет видеоконференцию с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в публикации.