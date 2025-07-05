«Надо вернуть нам свободу»: Илон Маск объявил о создании новой политической партии
Маск объявил о создании политической партии America Party для борьбы за свободу
Американский миллиардер Илон Маск объявил о создании новой политической партии. Предприниматель назвал ее The America Party («Партия Америка»). Об этом он заявил в социальной сети X.
Решение он принял по итогам голосования среди пользователей, проведя опрос о количестве людей, которые заинтересованы в его идее: 65,4% из 1,2 млн участников опроса поддержали инициативу.
«В соотношении два к одному вы хотите новую политическую партию — и вы ее получите! Когда дело доходит до банкротства нашей страны расточительством и взяточничеством, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня сформирована The America Party, чтобы вернуть вам свободу», — написал он в личном блоге после результатов голосования.Поводом для заявления бизнесмена стала, в том числе, полемика вокруг законопроекта Трампа, который сокращает федеральные расходы, но дает серьезные налоговые льготы.
Опрос компании Quantus Insights также показал, что около 40% американцев готовы поддержать новую партию Илона Маска.