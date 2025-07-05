«Надо вернуть нам свободу»: Илон Маск объявил о создании новой политической партии

05 июля 2025, 23:42

Маск объявил о создании политической партии America Party для борьбы за свободу

Фото: iStock/Maksym Kapliuk

Американский миллиардер Илон Маск объявил о создании новой политической партии. Предприниматель назвал ее The America Party («Партия Америка»). Об этом он заявил в социальной сети X.





Решение он принял по итогам голосования среди пользователей, проведя опрос о количестве людей, которые заинтересованы в его идее: 65,4% из 1,2 млн участников опроса поддержали инициативу.





«В соотношении два к одному вы хотите новую политическую партию — и вы ее получите! Когда дело доходит до банкротства нашей страны расточительством и взяточничеством, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня сформирована The America Party, чтобы вернуть вам свободу», — написал он в личном блоге после результатов голосования.