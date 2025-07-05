«Не для слабонервных»: Задорожная шокировала поклонников занятиями 10-месячной дочери

05 июля 2025, 21:09

Настя Задорожная повергла поклонников в шок занятиями 10-месячной дочери

Анастасия Задорожная и Александра Задорожная (Фото: Instagram* @stasya_ru)

Российская актриса Настя Задорожная удивила поклонников видеозаписью необычных занятий своей 10-месячной дочери. Артистка вызвала неоднозначную реакцию у публики, опубликовав ролик в своём блоге.





Дочь Задорожной в необычайно хрупком возрасте проходит курс занятий по самоспасению на воде. На видео, которое опубликовала Настя, видно, как инструктор бросает малышку Александру в бассейн и учит её выбираться на поверхность самостоятельно. Многие фанаты звезды выразили обеспокоенность таким методом обучения.

«Вот я сейчас стрессанула», «Всё классно, у меня 3 инфаркта», «Это ужасно. Что в этом гуманного», — писали в комментариях поклонники звезды.

«Мы выбрали это направление потому, что вода и бассейны повсюду...», — написала актриса.