ТЦ «Метрополис» на севере Москвы охватил пожар
Пожар произошел в торговом центре «Метрополис» на Ленинградском шоссе в Москве. Возгорание началось в архивном помещении, что привело к сильному задымлению здания. Посетителей эвакуируют, сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел около 22:20 (мск). На место оперативно прибыли пожарные расчеты. Предварительно, источник Telegram-канала «РЕН ТВ» указывает, что всего было эвакуировано более 350 человек.
Пострадавших в результате пожара нет, а возгорание на данный момент уже ликвидировали.
Ранее сообщалось, что в Москве 5 июля российский спортсмен из Наро-Фоминска Владимир Порфиров погиб во время соревнований по триатлону. Инцидент произошел на территории Гребного канала в Крылатском в рамках старта «Лига триатлона & Ironstar». Подробнее читайте в нашем материале.
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