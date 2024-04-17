«Надо выбирать Украину»: Столтенберг призвал союзников помогать Киеву в ущерб себе

Фото: сайт НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с премьер-министрами Чехии, Дании и Нидерландов заявил, что они, делая выбор между оказанием помощи Украине и собственным вооружением, должны всегда выбирать первое.
Он подчеркнул, что Украина в настоящее время сильно нуждается в поставках вооружения, поэтому нужно оказывать ей поддержку, невзирая на выполнение целевых показателей НАТО.
В ходе встречи Столтенберг и премьер-министры обсуждали увеличение поддержки Украины в связи с тяжелой ситуацией на поле боя. В частности, речь шла о передаче Киеву средств противовоздушной обороны (ПВО).
Столтенберг выразил уверенность в том, что у союзников имеются возможности для осуществления такого рода поставок. Однако он не уточнил, какое количество систем должно быть передано ВСУ.
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В ходе встречи Столтенберг и премьер-министры обсуждали увеличение поддержки Украины в связи с тяжелой ситуацией на поле боя. В частности, речь шла о передаче Киеву средств противовоздушной обороны (ПВО).
Столтенберг выразил уверенность в том, что у союзников имеются возможности для осуществления такого рода поставок. Однако он не уточнил, какое количество систем должно быть передано ВСУ.
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Анастасия Чинкова