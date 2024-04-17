Премьер-министр Украины Шмыгаль призвал Запад защитить российские города

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль оговорился и призвал западные страны поставлять комплексы ПВО для защиты российских городов. Такое заявление он сделал в ходе выступления на Форуме американо-украинского партнёрства в Вашингтоне.
Политик быстро исправился и попросил Запад поставлять ПВО всё-таки Украине для защиты её городов и мирного населения.
Ранее пожелавшие остаться анонимными высокопоставленные офицеры ВСУ заявили, что серьёзно опасаются обрушения линии обороны уже этим летом. Это станет возможно в случае наступления российской армии, которая значительно превосходит украинскую по кадровому составу и вооружению.
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Анастасия Чинкова