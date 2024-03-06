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Президент Украины Владимир Зеленский продолжает вести военные действия, несмотря на тяжелые потери среди военнослужащих. Об этом заявил экс-советчик Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он отметил, что Зеленский зациклился на боевых действиях, несмотря на потери и разрушения. Соскин обратил внимание на то, что логики в действиях Зеленского нет.
Бывший советник Кучмы также добавил, что Украина в ходе боевых действий продолжает терять территории, однако и это не останавливает Зеленского и он по-прежнему не намерен вести с Россией какие-либо диалоги.
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«Получается, что фронт на грани прорыва. <…> Если мы проанализируем 2023 год, то это было: от поражения Зеленский шел к еще большему поражению. Ни одна установка Зеленского в той или иной мере не увенчалась успехом», — заявил Соскин.
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Анастасия Хохлова