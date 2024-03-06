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«Надо воевать»: в Киеве раскритиковали стратегию Зеленского на фронте

Соскин: Зеленский продолжает воевать, несмотря на поражение за поражением
06 марта 2024, 16:22
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает вести военные действия, несмотря на тяжелые потери среди военнослужащих. Об этом заявил экс-советчик Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он отметил, что Зеленский зациклился на боевых действиях, несмотря на потери и разрушения. Соскин обратил внимание на то, что логики в действиях Зеленского нет.
«Получается, что фронт на грани прорыва. <…> Если мы проанализируем 2023 год, то это было: от поражения Зеленский шел к еще большему поражению. Ни одна установка Зеленского в той или иной мере не увенчалась успехом», — заявил Соскин.

Бывший советник Кучмы также добавил, что Украина в ходе боевых действий продолжает терять территории, однако и это не останавливает Зеленского и он по-прежнему не намерен вести с Россией какие-либо диалоги.

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#зеленский
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Греция обвинила Россию в ракетном ударе по кортежу Зеленского в Одессе
«Прототема»: Россия нанесла ракетный удар по кортежу Зеленского в Одессе
06 марта 2024, 16:56

Фото: сайт Кремля

Российские войска атаковали кортеж украинского президента Владимира Зеленского в Одессе. Об этом сообщает греческое издание «Прототема».
Авторы статьи заявили, что машины якобы были атакованы российскими ракетами незадолго до встречи Зеленского с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Ряд украинских СМИ предполагает, что Зеленский мог находиться в Одессе во время ракетной атаки ВС РФ. Информация официально не подтверждена.

При этом издание РИА Новости приводит слова госминистра Ставроса Папаставру, который входит в состав греческой делегации.

Он сообщил, что никаких проблем с безопасностью нет.

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#ракетный удар
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«Отдых с телками сорвался»: Медведев об отказе Зеленской и Навальной приехать к Байдену
Медведев: Байден не заметил отсутствия Зеленской и Навальной на его выступлении
06 марта 2024, 16:43

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал отказ жены президента Украины Елены Зеленской и супруги Алексея Навального* приехать на выступление президента США Джо Байдена.
Медведев в своем телеграм-канале написал пост, в котором назвал Байдена «стариканом с блуждающей улыбкой», который пригласил девочек для развлечений, но даже не заметил, что они не приехали.

«Но самое прикольное в том, что дед ничего и не заметил. Он не помнит ни того, кто эти жёны/вдовы, ни того, кто их мужья. Он даже не заметил, что отдых с тёлками сорвался», — написал Медведев.
Прежде американские СМИ сообщали, что Елена Зеленская и супруга покойного Алексея Навального* были приглашены в Белый дом. Однако гостьи не прибыли на мероприятие, сославшись на усталость.

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Армения направила письмо в РФ для прекращения работы пограничников в аэропорту Звартноц
06 марта 2024, 16:05

Фото: iStock/Wirestock

Армения официально уведомила о своем намерении полностью контролировать погранпереход в аэропорту Звартноц своими силами. Об этом заявил секретарь совбеза республики, отметив, что Москве направлено соответствующее письмо.
Он также заявил, что проблемы с ОДКБ останутся до тех пор, пока организация не признает границы Армении.

Прежде возможность вывода российских пограничников из ереванского аэропорта прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что никаких решений по этому вопросу еще принято не было. Спикер Кремля также подчеркнул, что Москва и Ереван продолжают работать на уровне двусторонних отношений.

Впервые информация о выводе российских сотрудников появилась первого марта. По словам секретаря правящей парламентской фракции Национального собрания Армении «Гражданский договор» Артура Ованнисяна, эта тема беспокоит большую часть общества.

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Захарова назвала законные цели ВС РФ в Европе при возможном конфликте с НАТО
Захарова: ЯО США в Европе станут законными целями ВС РФ при конфликте с НАТО
06 марта 2024, 15:51

Фото: пресс-служба МИД РФ

Появление американского ядерного оружия на севере Европы ни в коей мере не укрепит безопасность размещающих это оружие стран. Ведь в случае прямого конфликта России с НАТО ядерные объекты будут законными целями Вооружённых сил РФ.
Об этом на брифинге сказала официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала заявление президента Финляндии Александера Стубба о том, что его стране «необходимо иметь силы ядерного сдерживания».

«Не нужно быть великим стратегом, чтобы понимать, что такие объекты являются источником повышенной угрозы, следовательно становятся законными и первоочередными целями при военном столкновении России с Североатлантическим альянсом. Их размещение не будет способствовать безопасности, а станет для страны источником дополнительной угрозы», — подчеркнула российский дипломат.

Она также добавила, что другим странам континента стоит это учитывать при обсуждении размещения у себя американских ядерных ракет. При появлении ядерного оружия в Северной Европе безопасность стран региона не усилится, а, напротив, сильно пострадает, заключила Мария Захарова.

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Молдавия приостановила действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе
06 марта 2024, 12:59

Фото: istock / Iuri Gagarin

Правительство Молдавии одобрило приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщил госсекретарь Минобороны республики Валерий Мижа, пишет РИА Новости.
«Учитывая коренное изменение обстоятельств, произошедших по сравнению с существовавшими на момент заключения Договора об обычных вооруженных силах в Европе, подписанного в Париже 19 ноября 1990 года, Молдавия приостанавливает действие Договора с возможностью возвращения к его реализации позднее», — сообщил Мижа в ходе заседания кабмина.
Отмечается, что решение правительства начнет действовать спустя 150 дней после уведомления стран-участников договора. Его передадут на утверждение парламенту, а затем и президенту страны.

До этого Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинёв и Тирасполь возможно объединяться. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#правительство
#новости
#минобороны
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В США высказались о «теневом» правительстве
Американский конгрессмен Биггс: США руководит не Джо Байден
06 марта 2024, 12:32

Фото: сайт Белого дома

Конгрессмен от Республиканской партии Энди Биггс заявил в интервью Fox Business, что Соединенными Штатами Америки руководит не президент Джо Байден.
Реальными руководителями страны давно стала его администрация, уверен политик.

«Мы все видим его умственные способности, когнитивные расстройства. Многие из нас ощущают, что на самом деле страной управляет не Байден. Это его администрация. Каждый из них обладает своим влиянием», — отметил он.
Биггс добавил, что многие американцы обращаются к нему с вопросом о том, кто на самом деле руководит страной.

Напомним, что Байден стал самым старым президентом в истории США.

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#байден
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В Кремле прокомментировали выдачу МУС ордеров на арест российских военных
Песков: Москва не признаёт выданные МУС ордера на арест российских военных
06 марта 2024, 12:24

Фото: сайт Кремля

Россия не является участником Римского статута, а потому логично не признаёт решение Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест российских военачальников. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На традиционной встрече с журналистами он напомнил, что это далеко не первое подобное решение. Представитель Кремля отметил, что российской стороне известно, что в различных международных инстанциях постоянно идут различные закрытые процессы без участия России, решения по которым принимаются в секретной обстановке.

«Кремль относится к этим решениям соответствующим образом», — сказал Дмитрий Песков.

Напомним, ранее Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом в составе ВМФ РФ Виктора Соколова.

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«Затянут удавку: что будет с Украиной после ухода Нуланд и за что ее «убрали» США
Блинкен сообщил, что Виктория Нуланд уходит в отставку: подробности
06 марта 2024, 12:06

Фото: iStock/PromesaArtStudio

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд покидает свой пост. Как ее отставка повлияет на отношения Украины и США, что она говорила о России, и почему ее называют «дамой с печеньками», читайте в материале «Радио 1».

Отставка Виктории Нуланд: что известно


Об отставке Виктории Нуланд глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил пятого марта. Он заявил, что решение об уходе с поста заместителя госсекретаря США она приняла самостоятельно. Временно исполнять обязанности Нуланд будет другой заместитель Блинкена — Джон Басс.


Что пишут украинские СМИ о Нуланд


Ряд украинских СМИ и телеграм-каналов называли Нуланд «архитектором» политики США по Украине.

После начала Евромайдана, Нуланд неоднократно приезжала в Киев, где проводила совещания с лидерами протеста. Однажды Нуланд вышла на Майдан и стала раздавать печенье участникам митингов, за что ее вскоре стали называть «дама с печеньками». С приходом к власти в США Дональда Трампа, Нуланд подала в отставку.

Она вернулась на службу после того, как президентское кресло занял действующий глава США Джо Байден.

Позиция Нуланд по России


Заместитель госсекретаря США прежде неоднократно позволяла себе резкие высказывания в адрес России. Она заявляла, что Россия не соответствует тому образу, который от нее ожидают, кроме того, она подчеркивала, что США намерены «затягивать удавку» до тех пор, пока Москва не сядет за стол переговоров по урегулированию вооружённого конфликта на Украине.

В ходе последней поездки на Украину Нуланд заявила, что президент России Владимир Путин получит «ряд неприятных сюрпризов», которые будут преподнесены в зоне СВО. Также она выразила уверенность в том, что ВСУ добьются успехов на линии фронта.

Как Москва отреагировала на увольнение Нуланд


США пытаются «замести следы» и прикрыть свой провал на Украине, в том числе посредством увольнения замгоссекретаря США Виктории Нуланд. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Они сейчас будут заметать следы, в том числе через подобные отставки, увольнения, через попытку перезагрузить всю историю, связанную со своим внешнеполитическим просчетом», - пояснила Захарова.

Она также добавила, что американская политика по Украине полностью провалилась.

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Совет Федерации одобрил закон о запрете распространения рекламы для иноагентов
06 марта 2024, 11:21

Фото: istockphoto/slexp880

Совет Федерации Федерального собрания РФ одобрил закон о запрете для иноагентов распространять рекламу на информационных ресурсах российских физических и юридических лиц.
Государственная дума РФ приняла этот закон в третьем чтении в конце февраля, напоминает РИА Новости. Этот законодательный акт также запрещает гражданам и российским компаниям размещать рекламу на каких-либо ресурсах иностранных агентов. За нарушение закона предусмотрено наказание в виде штрафа: до 50 тысяч рублей — для физических лиц, до 500 тысяч рублей — для юридических лиц.

Законопроект был внесён на рассмотрение в Госдуму группой депутатов 15 февраля 2024 года. Среди авторов инициативы были лидеры партий КПРФ, «Справедливая Россия — за правду» и ЛДПР Геннадий Зюганов, Сергей Миронов и Леонид Слуцкий, а также спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Теперь, после одобрения Советом Федерации, закон должен подписать российский президент Владимир Путин. Через десять дней после этого законодательный акт вступит в силу.

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