Путин высказался о повышении утильсбора

19 декабря 2025, 15:50

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Повышение утилизационного сбора является временной мерой, направленной на поддержку технологического развития страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.





Он отметил, что повышение утильсбора по большей части затрагивает владельцев дорогих автомобилей от 160 лошадиных сил, которые чаще встречаются в крупных городах. Глава государства рассчитывает, что «эта мера будет невечной», и в будущем у россиян появится более широкий выбор машин.

«Вы знаете, что касается утилизационного сбора, <...> связано это с попыткой Министерства финансов получить дополнительный доход для решения благородной цели — технологического развития», — сказал он.