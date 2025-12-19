Путин высказался о повышении утильсбора
Повышение утилизационного сбора является временной мерой, направленной на поддержку технологического развития страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.
Он отметил, что повышение утильсбора по большей части затрагивает владельцев дорогих автомобилей от 160 лошадиных сил, которые чаще встречаются в крупных городах. Глава государства рассчитывает, что «эта мера будет невечной», и в будущем у россиян появится более широкий выбор машин.
«Вы знаете, что касается утилизационного сбора, <...> связано это с попыткой Министерства финансов получить дополнительный доход для решения благородной цели — технологического развития», — сказал он.Напомним, программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для нее стартовал 4 декабря и продлится до ее окончания. За это время поступило порядка трех миллионов обращений, расшифровкой которых занимается нейросеть GigaChat.