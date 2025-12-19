Путин поручил повысить рождаемость в России

19 декабря 2025, 15:04

Путин: коэффициент рождаемости в России нужно поднять до 2

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В России необходимо добиться коэффициента рождаемости в два ребенка на одну женщину. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.





Коэффициент рождаемости отражает количество детей, рожденных одной женщиной в детородном возрасте. Российский лидер отметил, что в стране этот показатель снизился примерно до 1,4%, а добиться необходимо хотя бы 2%.

«Это очень сложная задача», — признал он.