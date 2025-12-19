Путин поручил повысить рождаемость в России
Путин: коэффициент рождаемости в России нужно поднять до 2
В России необходимо добиться коэффициента рождаемости в два ребенка на одну женщину. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.
Коэффициент рождаемости отражает количество детей, рожденных одной женщиной в детородном возрасте. Российский лидер отметил, что в стране этот показатель снизился примерно до 1,4%, а добиться необходимо хотя бы 2%.
«Это очень сложная задача», — признал он.Напомним, программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для нее стартовал 4 декабря и продлится до ее окончания. За это время поступило порядка трех миллионов обращений, расшифровкой которых занимается нейросеть GigaChat.