Находившийся в расстрельном списке Пентагона глава Сирии сыграл в баскетбол с его главами

Фото: istockphoto / Yobro10

Исполняющий обязанности президента Сирии Ахмед аль-Шараа сыграл в баскетбол с американским военным командованием во время визита в США. Кадры с места событий публикует РИА Новости.



Примечательно, что еще несколько месяцев назад нынешний лидер арабского государства находился в списке Пентагона на уничтожение из-за причастия к деятельности одной из террористических группировок. Однако сейчас геополитические качели привели аль-Шараа в Вашингтон, где он посоревновался с американцами, но уже на более скромном поприще.

Противниками сирийского лидера на баскетбольной площадке стали глава Центрального командования США Брэд Купер и командующий международной антиигиловской коалицией в Ираке Кевин Ламберт.
После завершения «матча» аль-Шараа по-дружески похлопал по плечу второго генерала, с которым, вероятно, сталкивался в прошлом, и пожал ему руку.

Александр Огарёв

