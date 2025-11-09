Находившийся в расстрельном списке Пентагона глава Сирии сыграл в баскетбол с его главами
Исполняющий обязанности президента Сирии Ахмед аль-Шараа сыграл в баскетбол с американским военным командованием во время визита в США. Кадры с места событий публикует РИА Новости.
Примечательно, что еще несколько месяцев назад нынешний лидер арабского государства находился в списке Пентагона на уничтожение из-за причастия к деятельности одной из террористических группировок. Однако сейчас геополитические качели привели аль-Шараа в Вашингтон, где он посоревновался с американцами, но уже на более скромном поприще.
Противниками сирийского лидера на баскетбольной площадке стали глава Центрального командования США Брэд Купер и командующий международной антиигиловской коалицией в Ираке Кевин Ламберт.
После завершения «матча» аль-Шараа по-дружески похлопал по плечу второго генерала, с которым, вероятно, сталкивался в прошлом, и пожал ему руку.
