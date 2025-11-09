Находившийся в расстрельном списке Пентагона глава Сирии сыграл в баскетбол с его главами

09 ноября 2025, 04:34

Глава Сирии аль-Шараа сыграл в баскетбол с главами Пентагона

Фото: istockphoto / Yobro10

Исполняющий обязанности президента Сирии Ахмед аль-Шараа сыграл в баскетбол с американским военным командованием во время визита в США. Кадры с места событий публикует РИА Новости.