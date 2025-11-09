В Великобритании сожгли гигантское чучело премьер-министра Стармера
В британском городке Эденбридж в рамках традиционного празднования Ночи Гая Фокса состоялось сожжение гигантского чучела, изображавшего действующего премьер‑министра Великобритании Кира Стармера. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Организатором мероприятия выступило объединение с почти вековой историей Общество костров Эденбриджа. Событие привлекло тысячи местных жителей.
Около 21:00 по московскому времени в городе стартовало факельное шествие. Организаторы призывали жителей вносить пожертвования, если у них «что-то осталось после Стармера».
Ночья Гая Фокса является ежегодным фестивалем в Великобритании, приуроченным к провалу Порохового заговора 1605 года. Традиционно в этот день сжигают чучело Гая Фокса, одного из участников заговора. В Эденбридже же давно сложилась практика дополнять главное чучело фигурами современных политиков и общественных деятелей, вызывающих неоднозначную реакцию в обществе.
