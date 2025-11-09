В Великобритании сожгли гигантское чучело премьер-министра Стармера

09 ноября 2025, 01:37

Фото: istockphoto / grafoto

В британском городке Эденбридж в рамках традиционного празднования Ночи Гая Фокса состоялось сожжение гигантского чучела, изображавшего действующего премьер‑министра Великобритании Кира Стармера. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.