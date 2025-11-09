Париж отправил Киеву «мощную» защиту от беспилотников

09 ноября 2025, 03:21

Украина получила от Франции старые рыболовные сети для защиты от БПЛА

Фото: istockphoto / Brastock Images

Жители побережья Бретани на юго-западе Франции начали отправлять на Украину старые рыболовные сети, чтобы помочь защититься от российских дронов. Об этом пишет The Guardian.





Согласно публикации, глубоководные сети из конского волоса, которыми ловят морского черта, служат обычно не более двух лет. Во Франции ежегодно списывают до 800 тонн таких сетей.



Их Париж решил подарить Киеву. В результате благотворительная организация из Бретани под названием Kernic Solidarités уже передала Украине две партии «ценного» материала общей протяжённостью 280 километров.



«Украинцы используют сети для создания туннелей, в которых запутываются пропеллеры беспилотников», — говорится в статье.