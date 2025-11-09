Парому Sea Bridge не разрешили заход в порт Сочи

09 ноября 2025, 03:01

Фото: istockphoto / Eugene03

Парому Sea Bridge отказали в заходе в порт Сочи. Судно вернется обратно в Турцию, рассказал РЕН ТВ гендиректор «СВС‑Шиппинг» Сергей Туркменян.