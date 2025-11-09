Парому Sea Bridge не разрешили заход в порт Сочи
Парому Sea Bridge отказали в заходе в порт Сочи. Судно вернется обратно в Турцию, рассказал РЕН ТВ гендиректор «СВС‑Шиппинг» Сергей Туркменян.
По словам бизнесмена, компания получила все необходимые заключения о том, что судно соответствует требованиям безопасности. Планировалось, что паром встанет к причалу ещё накануне, однако в итоге был получен официальный отказ.
Компания отправит пассажиров к пунктам назначения авиаперелётами за счёт перевозчика. С организациям принявшими решение о запрете захода судна в порт планируется судебное разбирательство.
Паромная линия Сочи — Трабзон — Сочи функционировала в период с 1993 по сентябрь 2011 года, после чего была прекращена. О планах возобновить грузопассажирские перевозки заявлялось ещё в 2023 году, но фактически судно удалось спустить на воду только сейчас.
