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Саудовская Аравия может стать лучшим местом для проведения мирной конференции по Украине. Такое мнение высказал политолог Юрий Светов.
«Пошли разговоры о том, что саммит будет организован на территории Саудовской Аравии. Саудовская Аравия и ОАЭ негласно помогали в переговорах России и Украины. Западники стали примазываться к этой истории, особенно когда количество стран — участниц саммита стало уменьшаться», — объяснил Светов в беседе с NEWS.ru.
По его словам, Швейцария не является нейтральной стороной, а идёт на поводу у Украины. Из-за этого Москва не считает эту страну хорошим местом для проведения мирных переговоров.
При этом политолог уверен, что Саудовская Аравия является благоприятным местом для проведения подобного саммита. Эта страна имеет собственную позицию и влияние на мировой арене.
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