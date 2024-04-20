«Наилучшее из возможного»: В США согласовывают проект о помощи Украине

В посольстве РФ в Германии назвали эрозией процесса послевоенного примирения уведомления ФРГ о нежелательности участия российских официальных представителей в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников концлагерей. Об этом говорится в заявлении диппредставительства.