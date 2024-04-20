«Наилучшее из возможного»: В США согласовывают проект о помощи Украине

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Палата представителей США утвердила включение в повестку дня голосование по законопроектам о помощи Украине и другим союзникам Штатов, об этом сообщил спикер палаты Майк Джонсон.
«Это не идеальный законопроект, не тот, который мы бы написали, контролируй республиканцы палату представителей, сенат и Белый дом. Это наилучший продукт из возможных в текущих обстоятельствах», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Джонсон.
Окончательное голосование по проекту должно состояться 20 апреля, после чего он поступит на рассмотрение в американский сенат.
Напомним, ранее Соединённые Штаты выступила главным донором военной и финансовой помощи Киеву, однако, с начала этого года поддержка прекратилась. Как пишут западные эксперты, без помощи союзников силы ВСУ закончатся совсем скоро.
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Евгения Парфентьева