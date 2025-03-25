Накануне инаугурации Лукашенко рубил дрова и играл в хоккей, сообщила его пресс-секретарь

Александр Лукашенко (фото: kremlin.ru)
Переизбранный президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне церемонии инаугурации колол дрова и играл в хоккей. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт в эфире местного телеканала «Первый информационный».
Церемония инаугурации Лукашенко состоится во вторник, 25 марта, в 12:00 мск.
По словам Эйсмонт, за день до инаугурации избранный лидер провёл хоккейную тренировку и нарубил дров.
Пресс-секретарь Лукашенко подчеркнула, что церемония инаугурации пройдёт в классическом формате. На неё приглашены более 1100 человек.
Напомним, что по итогам январских президентских выборов Лукашенко набрал рекордные для себя 86,82% голосов.
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По словам Эйсмонт, за день до инаугурации избранный лидер провёл хоккейную тренировку и нарубил дров.
Пресс-секретарь Лукашенко подчеркнула, что церемония инаугурации пройдёт в классическом формате. На неё приглашены более 1100 человек.
Напомним, что по итогам январских президентских выборов Лукашенко набрал рекордные для себя 86,82% голосов.
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Анастасия Чинкова