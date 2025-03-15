Лукашенко назвали тараканом на Украине после слов о «гниде» в адрес Зеленского

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)
Официальный представитель украинского МИДа Георгий Тихий обозвал белорусского лидера Александра Лукашенко тараканом за слова в адрес Владимира Зеленского.
«Оскорбления в адрес главы украинского государства недопустимы. (...) Кроме того, переход в область энтомологии таракану точно не пойдет на пользу», — сказано в публикации Тихого в соцсетях.Перед этим Лукашенко в беседе с российской журналисткой Ольгой Скабеевой назвал главаря киевского режима гнидой.
«Володя как сын мне был, но поступил как гнида», — говорил президент Беларуси.Ранее сообщалось, что Лукашенко встретится в Москве с главой государства Владимиром Путиным, а также президентами Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмоном и Ильхамом Алиевым.
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