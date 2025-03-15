Лукашенко объяснил идею Киева создать в Белоруссии лагеря для помощи ВСУ

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)
Украина предложила создать на территории Беларуси лагеря для содержания военнопленных, включая как украинских, так и российских солдат. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российской журналистке Ольге Скабеевой, которое транслировал телеканал «Россия 1».
По словам Лукашенко, Киев выступил с инициативой, согласно которой Минск должен контролировать такие лагеря, обеспечивая условия содержания, медицинскую помощь и соблюдение норм.
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«Это с Украины было предложение: мы контролируем эти лагеря, в плен попали украинцы — в лагерь, россияне — в лагерь… Мы смотрим, чтобы они были в порядке, обеспечены, досмотрены, раненые получили помощь и прочее», — говорил Президент Белоруссии.Однако белорусская сторона подчеркнула, что для реализации плана необходимо согласование с Россией. Лукашенко отметил, что Беларусь готова поддержать идею только после договорённостей между Москвой и Киевом.
«Договоритесь — мы с удовольствием будем вам помогать», — объяснил он.Также во время интервью Александр Лукашенко озвучил планы по размещению в Белоруссии «Орешника».
Ранее сообщалось, о чем Трамп попросил Путина на переговорах относительно сил ВСУ, окруженных в Курской области.
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Мария Моисеева