Политолог рассказал о провалившем «смотрины» в США сменщике Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провалил «смотрины» в США. Об этом сообщил политолог Владимир Скачко в беседе с газетой «Взгляд».
До этого издание Politico заявило, что Ермак вызывает сильное раздражение среди правящих кругов США.
По мнению политолога, Ермак — это серый кардинал Украины, который однажды мог заменить Владимира Зеленского. Однако публикация в Politico свидетельствует о том, что этому не суждено сбыться, считает Скачко.
Эксперт добавил, что в скором времени может начаться процесс дискредитации союза Зеленского и Ермака.
Ранее в Италии предложили «безопасную» замену Владимиру Зеленскому. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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