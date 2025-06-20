Политолог рассказал о провалившем «смотрины» в США сменщике Зеленского

Политолог Скачко: Глава офиса Зеленского Ермак провалил кастинг в США
Андрей Ермак (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провалил «смотрины» в США. Об этом сообщил политолог Владимир Скачко в беседе с газетой «Взгляд».



До этого издание Politico заявило, что Ермак вызывает сильное раздражение среди правящих кругов США.

По мнению политолога, Ермак — это серый кардинал Украины, который однажды мог заменить Владимира Зеленского. Однако публикация в Politico свидетельствует о том, что этому не суждено сбыться, считает Скачко.

Эксперт добавил, что в скором времени может начаться процесс дискредитации союза Зеленского и Ермака.

Ранее в Италии предложили «безопасную» замену Владимиру Зеленскому. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Екатерина Коршунова

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