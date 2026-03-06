Reuters: удар по школе в иранском городе Минаб нанесён армией США
Удар по школе в иранском городе Минаб мог быть нанесён силами США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.
По их словам, предварительное расследование указывает на возможную причастность Вооружённых сил США к атаке, однако окончательных выводов пока нет. Расследование продолжается, и американские власти не исключают, что новые доказательства могут снять ответственность с США и указать на другую сторону. Пока не удалось получить подробности о типе использованного боеприпаса, доказательствах, на которых основана предварительная оценка, а также о причинах, по которым удар мог быть нанесён по школе.
По версии иранских СМИ, в результате удара по учебному заведению в Минаб погибли 168 человек, большинство из которых дети. Ещё 95 человек получили ранения.
Ранее агентство Fars со ссылкой на источники сообщало, что власти Ирана установили личности пилотов, авиабазу вылета и их национальность. При этом конкретные имена и гражданство предполагаемых участников атаки не раскрываются.
