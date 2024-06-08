НАОТ откажется от плана создания фонда помощи Украине

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг откажется от планов по созданию фонда помощи Украине на 100 миллиардов евро на 5 лет после сопротивления членов альянса, информирует Bloomberg.
По данным агентства, чиновник предложил странам сохранить нынешний уровень поддержки Киева, который составляет около 43 миллиардов долларов в год с начала специальной военной операции (СВО).
Отмечается, что Турция призвала НАТО проявлять осторожность, чтобы координация военной помощи «не создавала впечатления более активного участия союзников в конфликте».
Ранее сообщалось, что украинское руководство было недовольно идеей согласовать выделение Киеву 100 миллиардов евро, поэтому власти высказали претензии.
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Отмечается, что Турция призвала НАТО проявлять осторожность, чтобы координация военной помощи «не создавала впечатления более активного участия союзников в конфликте».
Ранее сообщалось, что украинское руководство было недовольно идеей согласовать выделение Киеву 100 миллиардов евро, поэтому власти высказали претензии.
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Александр Климов