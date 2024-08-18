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Напарник Харрис рассказал о ее работе в «Макдональдсе»

Уолц рассказал о работе Харрис в «Макдональдсе»
18 августа 2024, 00:30
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Вице-президент США Камала Харрис в молодости работала в «Макдональдсе» и, в отличие от Дональда Трампа, умеет подавать мороженое, заявил напарник Харрис на выборах Тим Уолц, сообщает РИА Новости.


«Когда я услышал историю про то, что она работала в Макдональдсе, для меня смешно было представить Дональда Трампа, работающего с мороженицей Макфлурри. Он не может работать с машиной Макфлурри», – рассказал кандидат в вице-президенты США.

Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что победа Камалы Харрис на президентских выборах приведет к массовому голоду в стране. Так он прокомментировал планы кандидата от Демократической партии запустить программу по ограничению цен на продукты питания.

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ХАМАС заявило об отсутствии прогресса в переговорах по освобождению заложников
ХАМАС: прогресс в переговорах по освобождению заложников отсутствует
18 августа 2024, 01:15

Фото: iStock/e-crow

Представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Ахмад Абдулхади, рассуждая о первом этапе переговоров об освобождении заложников в секторе Газа, заявил, что никакого прогресса достигнуто не было, передает Sky News.
«Администрация Байдена пытается показать, что обстановка положительная. Но первый раунд показал, что улучшений нет», – сообщил он.

По его словам, оптимизм администрации США в отношении возможности достижения соглашения между сторонами демонстрируется только для того, чтобы предотвратить распространение региональной войны, и «в СМИ все продолжало звучать в позитивном ключе».

Абдулхади подчеркнул, что многие спорные вопросы не могут быть решены путем переговоров и что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху усложнил ситуацию, предложив дополнительные условия.

Ранее представители США, Египта и Катара заявили, что переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа продолжаются конструктивно и в позитивной атмосфере.

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Россия пообещала жесткий ответ в случае провокации ВСУ на Курской АЭС
МО: в случае провокации Киева на Курской АЭС ответ России будет жестким
18 августа 2024, 01:01

Фото: istock/znm

Украина готовит провокацию на Курской атомной электростанции (АЭС) в целях обвинения России в «самообстреле», ответ Москвы будет жестким, заявило Министерство обороны России в Telegram-канале.
В ведомстве отметили, что в случае попыток Киева осуществить задуманное «будут немедленно приняты жесткие ответные» меры военного и военно-технического характера.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали подготовку к атаке на Курскую АЭС. По словам дипломата, это может привести к масштабной техногенной катастрофе в Европе.

Утром 6 августа Курская область подверглась массированной атаке крупного подразделения ВСУ.

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#киев
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Израиль заявил о ликвидации двух членов ХАМАС в результате удара по Дженину
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации двух ведущих членов ХАМАС при ударе по Дженину
18 августа 2024, 00:54

Фото: istockphoto/Sckrepka

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и служба общей безопасности (ШАБАК) сообщили, что два высокопоставленных члена палестинской организации ХАМАС ликвидированы в результате удара по городу Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
«ЦАХАЛ и ШАБАК ликвидировали в Дженине двух высокопоставленных террористов ХАМАС, которые участвовали в планировании стрельбы в долине Иордана», – говорится в сообщении израильских вооруженных сил.

Отмечается, что один из ликвидированных членов ХАМАСа предположительно был причастен к «дальнейшим терактам» и производству взрывчатки. Другой отвечал за военную инфраструктуру ХАМАС в Дженине.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате удара израильской армии по автомобилю в городе Дженин. Они были доставлены в одну из государственных больниц города, их личности не раскрываются.

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#израиль
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#удар
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#теракт
#цахал
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Делегатов съезда блока «Победа» задержали в аэропорту Молдавии по политмотивам
18 августа 2024, 00:49

Фото: iStock/Chalabala

Делегатов прошедшего в Москве съезда молдавского оппозиционного блока «Победа» задержали в аэропорту Кишинева по политическим мотивам. Об этом сообщила депутат парламента республики Ирина Лозован в беседе с РИА Новости. По ее словам, пограничная полиция не назвала ни одной причины для задержания.
«В аэропорту меня и других членов делегации — советника главы Гагаузии Юрия Кузнецова и бывшего мэра города Оргеев Павла Вережану — задержали на час. Нам не разъяснили никаких причин, у нас в порядке все документы, мы являемся гражданами Молдавии, которые вправе вернуться домой. Когда я сказала, что вызываю адвокатов и прессу, все сразу разошлись. Я уверена, что это произошло по политическим мотивам, поскольку нам не назвали ни одной причины для задержания», — приводят в агентстве слова Лозован.
Она добавила, что требовала от сотрудников выдать ей какой-нибудь документ, где были бы обозначены основания для задержания, но ей ничего не выдали.

Лозован пояснила, что остается в аэропорту в ожидании полиции и адвоката, чтобы зарегистрировать дело, так как обладает депутатской неприкосновенностью.

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#медведев
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Во Франции заговорили о выходе из НАТО
Филиппо: Франция должна выйти из НАТО после новой информации о «Северном потоке»
18 августа 2024, 00:17

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Франция должна выйти из НАТО после того, как появилась новая информация о причастности Украины к подрыву одной из ниток газопровода «Северный поток», заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своих соцсетях.
«Идите и скажите всем, наконец, правду: это удар НАТО, очевидно, совместно с Соединенными Штатами! <…> Давайте выйдем из НАТО!» — написал политик.
Он также добавил, что в Германии сейчас начали активно обсуждать участие Киева в подрывах газопровода, хотя на Украине по-прежнему во всем винят Москву. Филиппо отметил, что диверсию на «Северном потоке» следует воспринимать как акт войны против интересов Франции.

В четверг, 15 августа, The Wall Street Journal, сославшись на множество неназванных иностранных источников, заявил, что приказ о подрыве «Северных потоков» отдал главком ВСУ Валерий Залужный, а Зеленский просил его не продолжать операцию.

Взрыв двух нитей газопровода «Северный поток» и «Северный поток-2», по которым Россия поставляла газ в Европу, произошел 26 сентября 2022 года. Спустя некоторое время несколько немецких изданий начали сообщать, что к диверсии причастна парусная яхта «Андромеда» с острова Рюген, так как на ней нашли октоген, подходящий для подрыва под водой. Отмечалось, что судно связано с двумя украинцами.

Недавно прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, который якобы сидел за рулем машины, перемещавшейся по острову Рюген в сентябре 2022 года.

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#удар
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Спикер Рады сообщил о скором увеличении налогов на Украине
Спикер Рады Стефанчук заявил о росте налогов на Украине из-за увеличения фронта
17 августа 2024, 23:53

Фото: istockphoto/RL Photography

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что в ближайшее время на Украине будут повышены налоги. Как сообщает ТАСС, это заявление спикер Стефанчук сделал в эфире телеканала «Рада».
По словам политика, военные нужды Киева покрываются за счет государственного бюджета, а остальные расходы – «партнерами». Стефанчук подчеркнул, что сбор большего числа налогов – «элементарная математика», обусловленная ситуацией на фронте.

«С учетом увеличения фронта и количества мобилизованных страна однозначно придет к вопросу увеличения налогов. Это может произойти уже с сентября этого года», – заявил спикер парламента.

Ранее депутат Верховной Рады Андрей Николаенко заявил, что средства, которые должны были быть зарезервированы для выплаты зарплат врачам и учителям в декабре 2024 года, могут быть перечислены в сентябре для выплаты Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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#верховная рада
#депутат
#всу
#украина
#налоги
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В результате удара Израиля по Дженине погибли два человека
Минздрав Палестины: при ударе ЦАХАЛ по Дженине погибли два человека
17 августа 2024, 23:47

Фото: iStock/barbaraaaa

Два человека погибли в результате удара Израиля по автомобилю в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины.
Погибшие были доставлены в национальную больницу города. Личности в настоящее время устанавливаются.

Ранее США, Египет и Катар заявили, что переговоры между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа продолжаются конструктивно и в позитивной атмосфере.

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#сша
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#удар
#автомобиль
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На Украине заявили о скором запрете канонической УПЦ
Спикер Рады Стефанчук: российская церковь на Украине будет запрещена
17 августа 2024, 23:38

Фото: istock/dimid_86

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что Украинская православная церковь (УПЦ) вскоре будет запрещена в стране. Как сообщает ТАСС, такое заявление политик сделал в эфире телеканала «Рада».
«Российская церковь на Украине (УПЦ) будет запрещена. Законопроект предусматривает ее немедленный запрет», – сообщил спикер парламента.

Он подчеркнул, что украинским религиозным организациям, подозреваемым в сотрудничестве с Россией и русской церковью, будет дано девять месяцев на разрыв связей с Москвой. В противном случае суд может признать эти организации прекратившими свою деятельность, а «эксперты» примут решение о закрытии храмов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала решение Всеукраинского совета церквей о запрете УПЦ.

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США предрекли массовый голод в случае победы Харрис на выборах
Маск: массовый голод наступит в США из-за плана Харрис по борьбе с ростом цен
17 августа 2024, 21:43

Фото: iStock/rarrarorro

Американцев ждёт массовый голод в случае прихода к власти кандидата от демократов Камалы Харрис. Об этом заявил бизнесмен Илон Маск на своей странице в соцсети Х.
Он сделал репорт записи финансового эксперта, который дал прогноз развитию ситуации в продовольственном секторе США при реализации плана Харрис по ограничению цен на продукты. В этом случае, как сообщил автор, США перестанут существовать как государство, а население охватит массовый голод, вызванный нерентабельностью продовольственной отрасли.

Маск прокомментировал данное заявление, отметив, что это абсолютно точный вывод, которого он и сам придерживается.

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