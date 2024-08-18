Напарник Харрис рассказал о ее работе в «Макдональдсе»

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Вице-президент США Камала Харрис в молодости работала в «Макдональдсе» и, в отличие от Дональда Трампа, умеет подавать мороженое, заявил напарник Харрис на выборах Тим Уолц, сообщает РИА Новости.
«Когда я услышал историю про то, что она работала в Макдональдсе, для меня смешно было представить Дональда Трампа, работающего с мороженицей Макфлурри. Он не может работать с машиной Макфлурри», – рассказал кандидат в вице-президенты США.
Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что победа Камалы Харрис на президентских выборах приведет к массовому голоду в стране. Так он прокомментировал планы кандидата от Демократической партии запустить программу по ограничению цен на продукты питания.
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Александр Климов