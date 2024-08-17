США предрекли массовый голод в случае победы Харрис на выборах

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Американцев ждёт массовый голод в случае прихода к власти кандидата от демократов Камалы Харрис. Об этом заявил бизнесмен Илон Маск на своей странице в соцсети Х.
Он сделал репорт записи финансового эксперта, который дал прогноз развитию ситуации в продовольственном секторе США при реализации плана Харрис по ограничению цен на продукты. В этом случае, как сообщил автор, США перестанут существовать как государство, а население охватит массовый голод, вызванный нерентабельностью продовольственной отрасли.
Маск прокомментировал данное заявление, отметив, что это абсолютно точный вывод, которого он и сам придерживается.
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Анастасия Чинкова