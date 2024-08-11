Вице-президент США обещала опубликовать свою предвыборную программу

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Харрис, претендующая на пост главы государства, пообещала объявить свою предвыборную программу в течение ближайшей недели, сообщает РИА Новости.
Харрис обещала представить свою предвыборную программу, которая, по ее словам, будет посвящена экономической сфере.
Ранее Камала Харрис набрала необходимое количество голосов для участия в президентских выборах. Это стало возможным после того, как действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной кампании.
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«Программа будет сфокусирована на экономике, на том, что нужно сделать для снижения цен и укрепления экономики», – отметила она.
Ранее Камала Харрис набрала необходимое количество голосов для участия в президентских выборах. Это стало возможным после того, как действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной кампании.
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Александр Климов