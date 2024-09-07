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У Зеленского есть новый план по Украине для Трампа и Харрис

Repubblica: Зеленский готовит новый план по Украине для Трампа и Харрис
07 сентября 2024, 18:57

Над дорожной картой по Украине работает глава киевского режима Владимир Зеленский, чтобы представить ее кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу, а также действующему хозяину Белого дома Джо Байдену, пишет Repubblica.


«План будет готов в ноябре. Я представлю его президенту Байдену, кандидатам Трампу и Харрис, а также лидерам G7, потому что я хочу знать, что они думают по этому поводу», — сказал украинский политик.

Никаких подробностей экс-президент Украины не привел, но как отмечают журналисты, в план Зеленского включена активная роль западных союзников в защите украинской республики, что будет гарантировать, по мнению политика, прекращение боевых действий и начало диалога с РФ.

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На Западе раскрыли опасные планы Киева
Журналист Боуз: киевский режим очень близок к переходу красных линий РФ
07 сентября 2024, 18:27

Фото: istockphoto/Vadven

Киевский режим весьма близок к тому, чтобы перейти российские красные линии, пишет у себя в соцсетях ирландский журналист Чей Боуз. Таким образом публицист прокомментировал слова главы Минобороны США Ллойда Остина о передаче украинской республике дальнобойного оружия.
«Их марионетки на Украине очень близки к тому, чтобы пересечь их (красные линии. — Прим. ред.)», — гласит пост Боуза.
До этого Остин комментировал отказ американских властей давать Украине ракеты для ударов по РФ. По его словам, поставка оружия не сыграет решающей роли в боевых действиях.

Ранее стало известно, что Запад приготовил для Украины роль «Титаника».

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#мир
#украина
#россия
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#война
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Явка избирателей в Подмосковье к 18 часам 7 сентября составила 16,55%
07 сентября 2024, 18:18

Фото: istock / Cylonphoto

Явка избирателей в Подмосковье, где идут выборы депутатов Советов депутатов городских округов, по состоянию на 18:00 7 сентября составила 16,55%. Об этом информирует пресс-служба Мособлизбиркома.
На избирательных участках проголосовали 11,02% избирателей, при помощи дистанционного электронного голосования свои голоса отдали 78,44% избирателей.

Выборы и довыборы в Советы депутатов проходят 6, 7 и 8 сентября в 28 городских округах Московской области. Необходимые сведения можно узнать с помощью цифрового сервиса ЦИК РФ. Там собраны данные об участках, кандидатах и включении в список избирателей.

По информации Мособлдумы, в 2024 году выборы в Советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.

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#подмосковье
#выборы
#явка
#служба
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Фицо: СМИ Словакии не пишут о «Северных потоках» из-за причастности Украины
07 сентября 2024, 18:07

Фото: istockphoto/DOERS

Словацкие средства массовой информации хранят молчание по поводу подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Причина заключается в наличии объективных данных о причастности к диверсиям Украины.
Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире телепрограммы «Субботние диалоги». По мнению политика, сегодня для всех уже очевидна причастность Украины к терактам на газопроводах.

«Как возможно то, что словацкие СМИ не занимаются атакой на Nord Stream? Как это возможно? Все хорошо знаем, как это было и кто это сделал», — сказал глава словацкого правительства.

Премьер-минстр напомнил слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая говорила, что последствия для инициатора атаки на стратегическую инфраструктуру должны быть самыми серьёзными. Однако никто ничего не предпринимает, более того — все молчат. Именно потому, что здесь замешана Украина, заключил Фицо.

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«Бесславный круиз»: В Госдуме предрекли участь «Титаника» Украине
Депутат ГД Шеремет: Украине на Западе уготовили участь «Титаника»
07 сентября 2024, 17:34

Фото: istockphoto/soljuska13

Украину ждет участь судна «Титаник», ведь именно такую роль республике уготовили на Западе, сообщил журналистам РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет.
«США и Британия, в стремлении одним махом разрешить свои геополитические амбиции, решили воспользоваться своим историческим опытом, превратив Украину в именитый «Титаник». А чтобы она не избежала уготовленной ей участи, они поставили у штурвала безусого пустоголового юнгу в лице Зеленского», — сказал парламентарий.
Он подчеркнул, что американская и британская стороны пытаются заманивать в украинскую республику «богатых персон» Европы, чтобы отправить их государства в так называемый «бесславный последний круиз».

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#украина
#россия
#госдума
#депутаты
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Выездная форма голосования используется в восьми округах Подмосковья
07 сентября 2024, 17:28

Фото: istock / Alfonso Sangiao

В 28 городских округах Подмосковья проходят выборы и довыборы в Советы депутатов. Из них в восьми округах Московской области используется выездная форма голосования.
Дополнительная форма голосования осуществляется в Воскресенске, Ленинском, Лотошино, Подольске, Раменском, Сергиев Посаде, Солнечногорске и Щелкове.

Проголосовать таким способом могут 44 тысячи избирателей из 160 населенных пунктов в специально оборудованных автобусах или шатрах.

Необходимую информацию о выборах можно узнать с помощью цифрового сервиса ЦИК России. Там собраны сведения об участках, кандидатах и включении в список избирателей.

Задать все интересующие вопросы можно, обратившись в «Службу заботы».

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#подмосковье
#выборы
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Стало известно, как Украина ослабила Запад
WAS: Украина ослабила США и подорвала их интересы в мире
07 сентября 2024, 17:17

Фото: istockphoto/krblokhin

Киевский режим ослабил США и другие западные государства из-за оружейных поставок, пишет в своем материале для Weapons and Strategy экс-сотрудник Минобороны США Стивен Брайен.
«Война на Украине ослабила Соединенные Штаты, поскольку опустошила их казну и арсеналы. Она подорвала интересы США в других странах, особенно в Тихом океане», — говорится в публикации.

Аналитик подчеркнул, что многие страны Европы лишили себя запасов, чтобы поддержать Украину. Они, отмечает Брайен, отправили туда самое разномастное вооружение от танков до артиллерии.

«Все это приводит к странному выводу: без США европейские члены НАТО не смогут защитить свою территорию. Это также ставит Штаты в невыгодное геополитическое положение», — заключил автор статьи.

Ранее стало известно, куда может сбежать украинский политик Владимир Зеленский после поражения ВСУ на фронте.

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#мир
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#сша
#новости
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Лихачев доложил Путину, что делал глава МАГАТЭ Гросси на АЭС
Песков: Путину доложили о работе Гросси на Курской и Запорожской АЭС
07 сентября 2024, 16:12

Фото: Сайт Кремля

Глава «Росатома» Алексей Лихачев доложил президенту РФ Владимиру Путину о работе главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курской и Запорожской АЭС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Разумеется. [Президент РФ – ред.] принял к сведению», - ответил Песков на вопрос СМИ, передает ТАСС.
При этом Песков отметил, что Владимир Путин не встречался с Рафаэлем Гросси лично.

Директор МАГАТЭ посетил Курскую область 27 августа. Поводом для визита стала обстановка вокруг атомной электростанции на фоне военной активности ВСУ. На Запорожской АЭС Гросси побывал в начале сентября.

Накануне Лихачев рассказал об итогах переговоров с МАГАТЭ в Калининграде. Закрытая встреча проходила 6 сентября в Калининграде. По итогу встречи глава «Росатома» отметил, что в случае военного удара по Курской АЭС последствия аварии на Чернобыльской станции в 1986 году покажутся разминкой.

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Михаил Мишустин проголосовал на выборах в Мосгордуму в онлайн-формате
07 сентября 2024, 16:04

Фото: сайт Кремля

Глава правительства РФ Михаил Мишустин проголосовал на выборах депутатов Московской городской думы. Сделал это премьер-министр в онлайн-формате.
Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале российского правительства. Сделав свой выбор, глава Кабмина отметил важность голосования и того, чтобы в органах власти, как административной, так и законодательной, работали достойные люди. Поэтому важно голосовать за достойных кандидатов, подчеркнул Мишустин.

Председатель правительства воспользовался возможностью дистанционного голосования. Тем, кто уже зарегистрирован в системе электронного голосования, нет необходимости посещать избирательный участок. Премьер-министр заполнил свой бюллетень с компьютера.

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#мишустин
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Явка избирателей в Подмосковье к 15 часам 7 сентября составила 14,68%
07 сентября 2024, 15:52

Фото: istock / bizoo_n

Явка избирателей в Московской области, где идут выборы муниципальных Советов депутатов, по состоянию на 15:00 7 сентября составила 14,68%. Об этом информирует пресс-служба Мособлизбиркома.
С помощью ДЭГ голоса отдали 76,18% избирателей, на избирательных участках проголосовало 9,13%.

Выборы и довыборы в советы депутатов проходят 6, 7 и 8 сентября в 28 городских округах Московской области. Необходимые сведения можно узнать с помощью цифрового сервиса ЦИК РФ. Там собраны данные об участках, кандидатах и включении в список избирателей.

По информации Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что голосование на региональных выборах в России проходит в штатном режиме. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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