Над дорожной картой по Украине работает глава киевского режима Владимир Зеленский, чтобы представить ее кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу, а также действующему хозяину Белого дома Джо Байдену, пишет Repubblica.
«План будет готов в ноябре. Я представлю его президенту Байдену, кандидатам Трампу и Харрис, а также лидерам G7, потому что я хочу знать, что они думают по этому поводу», — сказал украинский политик.
Никаких подробностей экс-президент Украины не привел, но как отмечают журналисты, в план Зеленского включена активная роль западных союзников в защите украинской республики, что будет гарантировать, по мнению политика, прекращение боевых действий и начало диалога с РФ.
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Никита Кротов