В Нидерландах заявили, что направление дронов в Румынию соответствует курсу НАТО

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Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин высказал свое мнение относительно решения Нидерландов направить три дрона MQ-9 Reaper на восточную границу НАТО в Румынию для слежки за Россией. Он подчеркнул, что эти действия продолжают линию общего курса правительства Нидерландов и демонстрируют их приверженность блоковой дисциплине. Решение было принято еще в октябре 2023 года и рассматривается как демонстрация твердой позиции Гааги.
Напомним, что в феврале Нидерланды планируют развернуть дроны на восточной границе НАТО в Румынии, их задачей будет ведение слежки за Россией. Развертывание беспилотников запланировано на шесть месяцев, с возможностью продления еще на полгода. Расходы на данную операцию оцениваются в 14 миллионов евро.
Посол также подчеркнул активное участие Нидерландов в укреплении «восточного фланга» НАТО, отметив их участие в миссиях воздушного патрулирования в странах Балтии и в работе боевой группы альянса в Румынии, куда, в том числе были привлечены военнослужащие 11-й аэромобильной бригады национальных вооруженных сил Нидерландов.
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«Данное решение для нас неудивительно. Это также идет в русле общего курса правительства Нидерландов... Решение о размещении (в Румынии) голландских БПЛА было принято еще в октябре 2023 года и является продолжением линии официальной Гааги на демонстрацию своей твердой приверженности блоковой дисциплине», — цитирует слова Тарабрина РИА Новости.
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