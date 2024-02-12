Томаев: Сотни грузовиков скопились на границе РФ и Грузии

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Новое напряжение между Россией и Грузией выходит на передний план, поскольку вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев подтвердил, что на границе между этими двумя странами наблюдается скопление нескольких сотен грузовиков. Эту информацию сообщает агентство «Интерфакс».
Он также отметил, что за последнюю неделю количество автомобилей, пересекающих сухопутную границу между Россией и Грузией, составило более 12 тысяч, а число пешеходов превысило 26 тысяч человек.
В конце декабря россиянка Ирина описала свои впечатления от застревания в пробке на контрольно-пропускном пункте на границе между Россией и Грузией как «живыми бы выбраться». Ее свидетельство относилось к тому времени, когда КПП Верхний Ларс временно закрыли из-за неблагоприятных погодных условий.
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