Владимир Зеленский ездил в Рейкьявик на саммит Северного совета, чтобы заручиться поддержкой стран Северной Европы на случай победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, чтобы суметь отказаться от условий его мирного плана для Украины. Так считает оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.
«Очевидно, что турне в Северную Европу — это поиск ресурсов, которые могут заменить американские. Величайший с Высочайшим (Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак – ред.) пытаются заручиться поддержкой, чтобы сказать мирному плану Трампа нет», — написал Дубинский в Telegram-канале.
По его словам, Зеленский и Ермак не представляют свое будущее после завершения конфликта, поэтому они делают все, чтобы он продолжался как можно дольше.
Ранее кипрский журналист Алекс Христофору сообщил, что заявления Владимира Зеленского о северокорейских войсках в РФ служат попыткой отвлечь общественность от реальных проблем, с которыми сталкивается Украина.
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