Владимир Зеленский
Киевский режим воспользуется нападением ВСУ на Курскую область в качестве дипломатического хода, заявил на своем YouTube-канале Владимир Зеленский.
«Если эта операция будет иметь влиятельный эффект, мы будем пользоваться этим», — сказал он.Политик назвал причины вторжения в российский регион. С его слов, Украина воспользуется действиями своих военных, чтобы реализовать собственные инициативы по урегулированию конфликта.
Зеленский также допустил использование вторжения в приграничье Курской области в тактических целях.
Боевики ВСУ напали на Курскую область ранним утром, 6 августа. Бои там продолжаются и сегодня.
Ранее американский военный аналитик объяснил, почему продолжение боевых действий на Украине бессмысленно для Киева.
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