Владимир Зеленский
Руководство США просило Владимира Зеленского записать видеозавещание перед началом специальной военной операции (СВО), так как боялись, что он может быть убит. Об этом заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в беседе с телеканалом ТСН. По его словам, Белый дом был уверен в победе России.
«США накануне (СВО — прим.ред.) были уверены, что Украина проиграет», — пояснил он.Экс-министр отметил, что другие западные страны настаивали, чтобы Зеленский сбежал и начал формировать правительство Украины в изгнании.
Ранее Зеленский заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область будут использовать в ходе дипломатии. Также, по его словам, Украина использует нападение на российский регион, чтобы реализовать собственные инициативы по урегулированию конфликта.
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