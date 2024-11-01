Зеленского просили записать видеозавещание

Руководство США просило Владимира Зеленского записать видеозавещание перед началом специальной военной операции (СВО), так как боялись, что он может быть убит. Об этом заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в беседе с телеканалом ТСН. По его словам, Белый дом был уверен в победе России.